В области недостаточно автомобилей для военных, для передвижения, для мобильности.

На Николаевщине у пьяных водителей будут забирать авто на нужды армии.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"У нас недостаточно автомобилей для военных, для передвижения, для мобильности. Уже все предприятия предоставили, даже автосалон", - отметил он.

При этом напомнил, что сейчас действует "сухой закон" – пить нельзя.

"Оказывается, некоторым можно. С завтрашнего утра (речь идет о 2 марта - УНИАН) патрульным я даю разрешение – если пьяный за рулем, то авто забирается на нужды армии. Безвозвратно. Поэтому не нужно пить за рулем, будет дорого", - подчеркнул Ким.

Ранее Ким заявил, что ВСУ уничтожили колонну российских военных, которая отправилась из Николаева в направлении Баштанки.

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