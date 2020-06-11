На Донбассе террористы сбросили с беспилотника гранату: ранен украинский боец

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана надлежащая медицинская помощь.

В Донецкой области в результате взрыва гранаты, которую сбросили оккупанты с беспилотного летательного аппарата, получил ранения украинский военнослужащий.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска сегодня в очередной раз обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Павлополь.

«Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

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Как отмечают в штабе ООС, такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ обстреляли из снайперского оружия опорные пункты ОС неподалеку от Чермалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил возле Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого. Один украинский защитник получил ранения.

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