Российская ведущая отчаянно пыталась высмеять украинцев, но ее аргументы выглядели жалко.

В России не могли оставить без внимания парад в Киеве, который состоялся в честь Дня Независимости Украины. Конечно же, "славное дело" критики доверили скандальной пропагандистке Ольге Скабеевой, которая известна своими истериками из-за неутешительных попыток оскорблять нашу страну.

Своими умозаключениями и очередными криками об Украине Скабеева делилась в российском пропагандистском шоу "60 минут".

Так, скандальная ведущая назвала парад "мракобесием", самого президента Украины она попыталась задеть шутками о его актерском прошлом, а больше всего ей не понравился марш американских военных.

По мнению Скабеевой, США отправили на парад самых "слабых" военных, которых она также попыталась оскорбить неуместными шутками об их росте. Не понравилось пропагандистке и то, что на параде показали служебных собак, хотя именно этот момент понравился многим зрителям праздничного действия.

Читайте такжеСтало известно имя бойца, погибшего на Донбассе на День НезависимостиСкабеевой не понравилось, что на параде Зеленский не сумел сдержать слезы. Проявление чувств пропагандистка назвала актерской постановкой.

В течении всего выпуска пропагандистского шоу Скабеева с трудом сдерживала злость из-за парада. Конечно же, еще ее "бомбануло" из-за того, что над оккупированными территориями Донбасса пролетели флаги на воздушных шарах.

Представительница страны-агрессора в который раз попыталась сбросить вину за обстрелы мирных жителей на ВСУ, однако у нее ничего не получилось.

В целом, у россиян ничего не меняется. Скабеева угрожает украинцам тем, что они "доиграются" из-за известной песенки о Путине, а также критикует людей за их патриотизм и открытую любовь к своей же стране. В сети выпуск стремительно собирает "дизлайки", а самой Скабеевой настоятельно советуют "подлечить нервишки".

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский снайпер застрелил подполковника армии РФ на Донбассе.

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Автор: Полина Кузенко