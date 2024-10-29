Проблемы также возникают из-за сложностей с переводом новобранцев в конкретные части, даже когда есть договоренности.

Хаотичный набор новобранцев и насильственное привлечение к службе не поможет создать эффективную армию. Так считает командир отдельного батальона ТрО ВСУ Владимир Максымив (позывной "Макс"), который был в плену, и единственный из своей группы выжил в Иловайском котле.

Он акцентировал, что уничтожение врага не означает гибель защитника Украины - военные бьются с оккупантами и возвращаются. Максымив добавил, что нужно выстроить единую стратегию для всех подразделений, каждое из которых, если набирает людей, должно делать это четко по плану, следуя приказу. Если это задача военкомата, надо действовать соответственно, но бессистемный набор или насильственное привлечение мужчин не поможет создать эффективную армию.

"Тысячи людей идут в окоп, убивают, возвращаются, они защищают свою землю. Они не идут умирать. Мы должны... собрать всех, выстроить одну стратегию для всех воинских частей. Берете себе людей - набирайте, но делайте это так и так. Есть план, приказ всем спустили... Занимается этим ТЦК - значит, ТЦК, вы делаете так и так. Но ходить набирать всех подряд или набирать тех, кто не хочет, так не построим ничего", - сказал Максымив "Укринформ".

Видео дня

По его словам, для улучшения отношения людей к Центрам комплектования важно предоставить разъяснения о том, что предусматривает служба: льготы, компенсации, протезирование в случае ранения и защита семей военных в случае гибели. Эти аспекты должны быть четко объяснены, чтобы каждый военный осознавал свои права и поддержку, которую он или его родные могут получить.

"Людям должно быть разъяснено конкретно, тогда человек знает, что я иду в армию и получаю это и это. Со мной что-то случается - я получаю это. Мне ампутируют ногу - дадут протез. Мне там оторвет руку - дадут протез, жизнь не остановится... Убьют - мою семью обеспечат, это понятные вещи для каждого", - отметил Максымив.

Проблемы также возникают из-за сложностей с переводом новобранцев в конкретные части, даже когда существуют договоренности. В результате военнослужащие могут оказываться в других подразделениях, что создает разочарование, споры и потерю доверия как к командирам, так и к самому процессу мобилизации.

"Когда мы сталкиваемся на бюрократическом уровне с тем, чтобы попасть служить туда, куда, например, товарищ зовет. И мы сталкиваемся с тем, что он идет в ТЦК. Из ТЦК направляют в учебный центр. А из учебного центра уже не факт, что он попадет в ту часть, куда должен был идти, потому что есть там у всех свое видение, кто, где и как должен служить", - считает "Макс".

В то же время он отмечает, что с одной стороны, такой подход - верный - есть общее распределение, определенный мобилизационный план, который выполняют ТЦК, комплектовочные центры. То есть, ответственные лица, например, знают, что есть определенное тяжелое направление, куда людей нужно направить в первую очередь. Однако, с другой стороны, когда есть договоренности - командир принял решение о том, что такой-то человек пойдет к нему служить на соответствующую должность, но он оказывается в другом подразделении, возникают споры.

"Начинаются эти "ср*чи" фейсбучные... Начинаются разговоры, которые ты не объяснишь ни жене, ни семье, никому, что таков закон... А я как командир, который договорился с бойцом, но не могу потом забрать его к себе, в глазах своих же подчиненных опускаюсь. Потому что что это за командир, который не может решить относительно человека, которого мы ему привели? Уже идет недоверие. Так же человек, который пошел служить, попадает в другой подразделение и рассказывает всем, что видите, там договорились так, а здесь сделали наоборот", - пояснил военный.

Он также утверждает, что украинские военные готовы выполнять любые задачи, однако ожидают четкого понимания конечной цели. Их подход к службе можно охарактеризовать словами одного бойца: "Я готов сделать все, что вы скажете, но цель какая? Какой конечный результат".

Ситуация с личным составом

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что ситуация на всех участках фронта для Сил обороны Украины очень тяжелая из-за недостатка личного состава. По его словам, статистически, ситуация сейчас очень плохая - мобилизуют сейчас в полтора раза меньше, чем санитарные потери (погибшие и тяжело раненые) за такое же время.

Вас также могут заинтересовать новости: