По словам Игоря Луценко, многие его друзья говорят, что уедут из страны, когда уничтожат врага.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, общественный деятель и бывший народный депутат Игорь Луценко не знает, простят ли военные, которые сейчас находятся на фронте, отношение к войне со стороны уклонистов. Об этом он написал в своем Facebook.

Военный поделился недавним разговором с одним своим коллегой. В частности, говоря о войне, он значительно больше вспоминал об унижении от "вышестоящих", чем о потерянных друзьях и даже собственном ребенке, который погиб на войне.

"Да, он говорил, что его уклоняющееся большинство с радостью бросило в "тюрьму для героев". Без прав, без возможности обжаловать преступные приказы и беззаконные распоряжения, или даже просто ответить на оскорбления и унижения в свою сторону. И тот начальник, который при всех на него безосновательно кричал - теми начальственными устами оскорбляло и унижало беззащитного героя большинство, правящее большинство нашего общества", - пишет Луценко.

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По его словам, теперь он не убежден, что этот миллион солдат простят всем остальным.

"Их, меньшинство, бросили самих воевать, а большинство - или сбежали, или пошли жить такую жизнь, которая отвратительна и в мирное время, не говоря уже о нынешнем. И даже объяснить свою обиду - вряд ли этот миллион сможет. Потому что тот, кто не ходил туда, не знает, что такое оно там. ... Я знаю, я не сомневаюсь, я чувствую, что этот миллион добросовестных победит россиян - но не станет ли навсегда между ними и остальными украинцами обида? Почему так много друзей моих говорят, что уедут из страны, когда уничтожат врага?" - риторически спрашивает военный.

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