В то же время наблюдатели сетуют, что сталкиваются с рядом проблем.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает свою работу, несмотря на отзыв наблюдателей из некоторых стран. На фоне обострение напряженности на Донбассе СММ решает несколько задач.

Об этом сообщил главный наблюдатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

"СММ продолжает выполнять свои основные задачи, несмотря на проблемы, вызванные отзывом членов международной миссии некоторыми государствами-участниками", - заявил Чевик.

Он также отметил, что наблюдатели СММ сталкиваются с рядом проблем, в частности передвижения на Донбассе, влияние пандемии и нынешний рост напряженности. Это значительно мешает выполнять возложенные на них функции.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены двое гражданских.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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