В ОП предполагают, что оккупанты могут нанести удар по одной из "эвакуационных колонн" и убить мирное население, чтобы обвинить Украину.

В офисе президента Украины прокомментировали заявления главарей "ЛДНР" об эвакуации населения.

Как сообщил в комментарии УНИАН советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Вооруженные Силы Украины не готовят никаких наступлений или каких-либо ударов на Донбассе.

"Очевидно, что оккупанты очень хотят спровоцировать наши силы на любые массивные действия, чтобы представить это как оправдание для уже своих агрессивных действий или возможных эскалационных шагов России", - отметил он.

Подоляк предположил, что частью этой тактики может быть расчет оккупантов ударить по одной из так называемых "эвакуационных колонн", убить мирных людей, "которых они используют для пропаганды", а потом обвинить в этом Украину.

"Очевидно, что никто не поверит в эту постановку оккупантов. Демократический мир уже убедился, что российская сторона пытается создать повод для эскалационных шагов. Однозначно утверждаем, что им это намерение не удастся реализовать", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Эвакуация жителей ЛДНР - что известно

Сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилін отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Президент США отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".

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