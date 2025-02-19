Он противопоставил 600-тысячную группировку российских войск и западных миротворцев без опыта.

Миротворческий силы, если они войдут в Украину, должны будут выполнять стабилизационную роль — контролировать определенные территории и не допускать противника вглубь страны, которая подверглась агрессии, заявляет участник миротворческих сил и военный эксперт Сергей Грабский. Однако это же означает, что эти силы должны быть готовы вступить в бой.

"А теперь представим, насколько это возможно, если мы говорим о количестве миротворцев или стабилизационных сил, которое может дать Европа, в количестве 20-30 тысяч? Когда российская армия имеет 600 с чем-то тысяч? Что могут сделать 20 тысяч воинов, которые, кстати, не имеют боевого опыта?", - задал он риторический вопрос в эфире "Украинского радио".

Грабский подчеркнул, что у него есть серьезные сомнения по тому поводу, смогут ли они вступить в бой с оккупантами. При этом, миротворцы действуют только в том случае, когда обе стороны договорились об этом, тогда как Россия сейчас выступает против введения каких-либо сил в Украину.

Видео дня

Другие новости о миротворцах для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Нидерландов одобрил резолюцию по развертыванию миротворцев в Украине. Поддержали соответствующую резолюцию большинство представителей нижней палаты голландского парламента. В то же время крупнейшая партия в нижней палате голосовала против.

Кроме того, эксперт объяснил, почему разговоры о миротворцах "демобилизируют" украинцев. "Вопрос: присутствовала ли Россия вообще на Мюнхенской конференции? Выразила ли она хотя бы потенциальное согласие с тем, чтобы какие-то миротворцы - не обязательно европейские - были развернуты неизвестно где?" - риторически спросил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: