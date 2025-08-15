Переговоры в пятницу на Аляске выводят Путина из дипломатической изоляции от Запада.

Вряд ли кто-то ожидает от встречи лидера России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом существенного прогресса в прекращении боевых действий между Россией и Украиной, учитывая, насколько расходятся их взгляды на конфликт. Однако, как пишет The New York Times, и Россия, и Украина согласны, что сама по себе встреча на Аляске - большая победа для Путина, выводящая российского лидера из дипломатического кризиса и дающая ему возможность лично убедить американского президента.

При этом, помимо ослабления статуса России как изгоя на Западе, саммит посеял раздор в НАТО — что является давенй целью России — и отложил угрозу Трампа ввести новые жёсткие санкции.

"Вместо санкций Путин получил саммит", — заявил Рыгор Нижников, эксперт по России и старший научный сотрудник Финского института международных отношений. "Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита".

При этом, как заявила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая, мирное соглашение по Украине не является истинной целью Путина на саммите. "Его цель — заручиться поддержкой Трампа в продвижении российских предложений", подчеркнула она.

По её словам, для Путина эта встреча — "тактический манёвр, чтобы переломить ситуацию в свою пользу" и успокоить нарастающее недовольство Белого дома затягиванием Кремлем соглашения о прекращении огня.

Накануне саммита в четверг Кремль сообщил, что планирует включить в переговоры и другие вопросы, выходящие за рамки Украины, включая возможное восстановление экономических связей с Соединенными Штатами и обсуждение новой сделки по ядерному оружию. Эта идея с оружием вписывается в давние попытки России представить войну на Украине как часть более масштабного конфликта между Востоком и Западом, отмечает NYT.

Ни Белый дом, ни Кремль публично не заявили, какого именно мирного соглашения они хотят. Однако Трамп заявил, что оно может включать "некоторый обмен землей". Согласие на это, вероятно, спровоцирует серьезный политический кризис в Киеве и будет способствовать достижению одной из давних целей Путина: свержению Зеленского, пишет издание.

"Наихудший сценарий для Украины и в целом заключается в том, что Путин сделает какое-то предложение, приемлемое для Соединённых Штатов, но которое Зеленский не сможет принять внутри страны", — сказал политолог Сэмюэл Чарап.

Это, добавил он, может подтолкнуть Трампа к той откровенно враждебной позиции, которую он занял в отношении Украины в феврале.

При этом, как указывает NYT, Путин, опытный мастер манипуляций, несомненно, приложит все усилия на Аляске, чтобы представить Зеленского как непримиримое препятствие на пути к миру.

"Трамп думает, что может посмотреть Путину в глаза и заключить сделку. Он верит в свой собственный талант переговорщика", — сказал Нижников. "Проблема в том, что Путин делал это всю свою жизнь и отправляется на этот саммит с мыслью, что сможет манипулировать Трампом".

В то же время, говорит Чарап, "территория — это политически важный вопрос, особенно для Украины, но и для России".

И, несмотря на железную хватку в политической системе России и основных СМИ, у Путина есть свои внутренние проблемы, особенно связанные с вопросом земли, если обмен, подобный предложенному Трампом, будет реализован.

Встреча на Аляске

Уже сегодня,15 августа, ожидается встреча Трампа с Путиным на Аляске. Она должна начаться в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, сообщали росСМИ.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп во время переговоров с Путиным надеется достичь "определенного прекращения боевых действий" между Украиной и Россией. При этом Трамп заявил, что если на встрече кремлевский диктатор Путин не согласится на прекращение огня, будут "очень суровые последствия"

