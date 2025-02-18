Сергей Грабский уверен, что пока рано говорить о введении миротворцев в Украину.

Говорить об иностранных миротворческих войсках в Украине еще рано, потому что не понятны "очертания этой операции" и за что миротворцы будут отвечать. Об этом полковник запаса, участник миротворческих миссий, военный эксперт Сергей Грабский сказал в интервью Украинскому радио.

"Меня очень удивляют такие разговоры, потому что решение о привлечении миротворцев должно быть принято всеми сторонами конфликта. Вопрос: присутствовала ли Россия вообще на Мюнхенской конференции? Выразила ли она хотя бы потенциальное согласие с тем, чтобы какие-то миротворцы - не обязательно европейские - были развернуты неизвестно где?" - риторически спросил эксперт.

По его оценке, "мы говорим только о наших желаниях, не согласовывая эти вопросы с другой стороной".

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Представим себе, что миротворческие или стабилизационные силы, силы сдерживания будут переброшены в зону боевых действий или вблизи нее. Что будет, если на них нападут российские войска? Как они будут реагировать? Какие их задачи", - подчеркнул Грабский.

Несмотря на все, считает полковник запаса, поднимать вопрос миротворцев нужно, "ведь подготовка миротворческой операции в целом длится достаточно долго - от полугода до года".

"Поэтому уже сегодня надо понимать, на какие параметры, соглашения будут согласны стороны и страны, которые будут отправлять свои миротворческие подразделения. На что мы можем рассчитывать, а на что - нет", - добавил он.

Грабский предостерег, что мы сейчас очень озабочены "идеей миротворчества", которая "нас демобилизует":

"Мы думаем, что за нас кто-то решит и что-то будет делать, но такого не будет. Мы должны воевать, это наша страна".

Возможное введение миротворцев в Украину: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности.

А вот канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, пока идет война, о европейских войсках в Украине речь идти не будет. И добавил, что вопросы безопасности будут обсуждаться, "когда наступит время".

В российском МИДе не одобряют идеи европейских миротворцев в Украине. Заместитель министра Александр Грушко выразил категорическое несогласие с перспективой появления европейских войск в Украине, "в какой бы роли они там ни были".

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