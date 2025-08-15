Такое явление можно встретить в течение следующей недели.

В этом месяце в небе можно увидеть "парад планет". Такое явление будут образовывать шесть планет, поэтому ученые не советуют его пропустить, поскольку оно является последним в этом году. Об этом пишет Associated Press.

"Такие совпадения происходят, когда несколько планет одновременно выстраиваются в ряд на ночном небе. Такие парады являются довольно распространенным явлением и происходят примерно каждый год, в зависимости от количества планет. По данным NASA, при благоприятных погодных условиях почти каждую ночь можно увидеть по крайней мере одну яркую планету", - объясняют в материале.

В этом месяце без спецоборудования можно увидеть Венеру, Юпитер, Сатур и Меркурий. Лучшие шансы увидеть их - в течение следующей недели. В то же время Уран и Нептун можно увидеть только с помощью бинокля или телескопа.

Видео дня

Отмечается, что Юпитер и Венера в начале этой недели прошли близко друг от друга и до сих пор находятся рядом на восточном небе. По словам Кэролин Самнерс из Хьюстонского музея естественных наук, они расположены "близко друг к другу, как кошачьи глаза".

В AP объяснили, что во вторник утром, 19 августа Меркурий будет самым отдаленным от Солнца, благодаря чему его будет наблюдать легче, прежде чем он исчезнет в ярком свете главной звезды.

Чтобы увидеть планеты, в издании советуют выйти утром незадолго до восхода солнца и посмотреть на восход. Сначала попробуйте найти Юпитер и Венеру. Сатурн будет находиться сбоку, а Меркурий близко к горизонту, пытаясь подняться перед солнцем.

"Вы ищете маленькие точки света, но они самые яркие. Они не мерцают, как звезды", - подчеркнул Джастин Бартель из Научного музея Вирджинии.

Другие новости о космосе

Ранее ученые обнаружили одну из самых больших черных дыр массой 36 миллиардов Солнц. Такая черная дыра расположена в одной из двух галактик, составляющих систему "Космическая подкова" и является так называемой "спящей" черной дырой.

"Мы обнаружили влияние черной дыры двумя способами - она изменяет траекторию света, который проходит мимо черной дыры, и заставляет звезды во внутренних областях галактики, в которой она находится, двигаться с чрезвычайно высокой скоростью (почти 400 км/с). Соединив эти два измерения, мы можем быть полностью уверены, что черная дыра существует", - рассказал автор исследования.

Также сообщалось, что NASA обнаружило на Марсе "коралл" возрастом в несколько миллиардов лет. По словам исследователей, коралловые породы на Марсе начали формироваться миллиарды лет назад, когда на Красной планете еще была вода.

Вас также могут заинтересовать новости: