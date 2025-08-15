В украинских Карпатах распространена птица, которую можно назвать нашим муравьедом, поделилась эксперт.

В Украине есть птицы из семейства дятловых, которые имеют очень длинный язык и пользуются им как инструментом для добычи пищи. В сети можно найти разную информацию о том, у какой же птицы самый длинный язык, поскольку в выдвинутом состоянии он имеет одну длину, но его часть не высовывается, поэтому общая длина будет больше, да и померить ее можно только в случае вскрытия. Именно поэтому сведения о длине языка могут отличаться.

У дятлов язык составляет почти две трети от длины тела, рассказала УНИАН львовский орнитолог Анна Кузьо. Эксперт также сказала, какая же птица в нашей стране среди остальных отличается длиной языка и поделилась интересными фактами о ней и ее некоторых "родственниках".

Кто из птиц Украины имеет самый длинный язык? Зачем этой птице такой язык?

Самый длинный язык в Украине у желвака черного. Желваки - это птицы, которые относятся к семейству дятловых, но они отличаются от дятлов, которых мы привыкли видеть преимущественно в парках и лесах. Наиболее распространен в нашей стране дятел обыкновенный, или его еще называют дятел большой пестрый. Обычные дятлы питаются на деревьях - делают дупла, ищут пищу в стволах, достают из них вредителей.

Кроме группы пестрых дятлов, в нашей стране есть три вида желваков - черные, зеленые, седые, и они иначе питаются, чем обычные дятлы. Желваки преимущественно едят муравьев, фактически они наши муравьеды. Например, черный дятел живет в лесах и питается муравьями, которые живут в мертвой, трухлявой древесине. Его длинный язык покрыт "шипами", и благодаря ему он достает себе пищу из древесины.

Черный желвак является самым большим по размеру дятлом, его тело достигает длины около 45-55 сантиметров. Но эта птица довольно редкая и мало изучена, поэтому в сети часто можно встретить информацию, что якобы длиннее язык у желвака зеленого, но это не так. Зеленый дятел меньше, чем черный. Есть исследование, в результате которого ученые установили, что у зеленого желвака длина языка от кончика до основания составляет 13 сантиметров. У черного желвака он точно длиннее, просто основательные исследования насчет длины языка именно этой птицы не проводили.

Основатель центра реабилитации птиц "Вільні крила", ветеринар-орнитолог Виктор Шельвинский подтвердил, что именно черный дятел имеет самый длинный язык. По его словам, желвак черный высовывает язык на 7-10 сантиметров, а желвак зеленый - на 3-4.

Где живет зеленый дятел в Украине?

Желвак зеленый и желвак серый очень похожи, и люди их путают. Эти птицы немного меньше, чем желвак черный. У желвака зеленого длина тела составляет примерно 30-36 сантиметров.

Зеленый желвак занесен в Красную книгу, но с ним ничего катастрофического не происходит, у нас просто край ареала распространения этой птицы. Если смотреть западнее - в сторону Европы, то там эта птица распространена, и, согласно долговременным исследованиям, именно на европейской территории численность зеленых желваков растет.

В Украине эти птицы распространены на западе, преимущественно в Карпатах. Люди чаще встречают в нашей стране седоголового желвака. У обеих этих птиц зелено-серая спина, но желвак зеленый немного ярче. Чтобы различить этих птиц, стоит смотреть на голову - у зеленого желвака вокруг глаза все окрашено черным, а у седого есть только такая тонкая черная полоса между клювом и глазом и от клюва под щекой (напоминает тонкие усы).

Что ест зеленый дятел и долбит ли деревья?

Желвак зеленый очень отличается от черного, потому что ест муравьев, которые живут в почве. Он может клювом разрыть землю, а длинный язык ему нужен, чтобы доставать муравьев из их нор. Язык птицы покрыт липким секретом, который выделяют слюнные железы, и к нему прилипают муравьи и их личинки.

Желвак черный долбит деревья, а зеленый - нет, потому что у него не такой твердый клюв. Серый желвак немного отличается от зеленого - он питается на земле, но также ищет насекомых и в деревьях, поэтому долбит древесину в поисках пищи. Но седой желвак не оставляет таких больших дыр в деревьях, как черный. По большим овальным дыркам в деревьях можно понять, что в лесу живет черный желвак, поскольку таких следов никто кроме него не оставляет. Это птица-перфоратор.

Много ли зеленых дятлов в Украине?

По данным Красной книги Украины, численность зеленых желваков составляет примерно 500-800 пар. Это очень приблизительная оценка.

Почему зеленого дятла называют птицей-артиллеристом?

Название "птица-артиллерист" может относиться ко всем дятлам, которые долбят деревья, потому что они издают звуки, похожие на "дробь". Само слово "дробь" ассоциируется с артиллерией, поэтому дятлов могут так называть. Но название "птица-артиллерист" не подходит зеленому желваку, потому что он редко долбит дерево и издает более тихий звук, чем другие дятлы. Дятлы используют стук по дереву и для обозначения территории. А желвак зеленый, вместо дроби для обозначения своей территории использует крики.

Ранее Анна Кузьо рассказала УНИАН, есть ли у городских голубей гнезда, и чем можно кормить этих птиц. Орнитолог подчеркнула, что птицам может навредить черствый хлеб с плесенью.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

справка Виктор Шельвинский Ветеринар-орнитолог Имеет более 23 лет опыта работы в области орнитологии. Сотрудник ГПМ НАН Украины, член Западноукраинского орнитологического общества. Окончил Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого, кафедра ветеринарной медицины. Интересуется птицами и искусством.

