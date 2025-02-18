Замминистра не видит "прорыва в отношениях с Европой".

Участие Европейского Союза в будущих переговорах по Украине Россия категорически отвергает. Также там выразили негативное отношение и к возможному появлению европейских миротворцев на территории Украины.

Соответствующие заявления озвучил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко, сообщает российское РИА Новости. По его словам, "сейчас ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой.

Кроме того, чиновник выразил категорическое несогласие с перспективой появления европейских войск в Украине, "в какой бы роли они там ни были".

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Грушко подчеркнул, что переговоры США и России, которые проходят 18 февраля в Эр-Рияде, - это "предварительные консультации, смысл которых - изложить базовые позиции сторон".

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии. В Белом доме отмечали, что переговоры были организованы, чтобы проверить, "серьезно" ли Россия настроена на прекращение войны. Ни Украины, ни Европы на переговорах нет.

По мнению аналитика Мэтью Шмидта, отсутствие Европы на российско-американских переговорах означает, что "Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России".

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