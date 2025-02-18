Крупнейшая партия в нижней палате голосовала против.

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила резолюцию относительно возможной отправки миротворцев в Украину. Правительство просят занять конструктивную позицию по развертыванию "послевоенных миротворческих сил" на украинской территории.

Об этом сообщает NOS. В одобренной резолюции сказано, что в парламенте Нидерландов видят активную роль страны в обеспечении стабильности, если между Украиной и Россией будет установлено перемирие. Учитывая заявление министра обороны США о том, что США и НАТО не видят своей роли в такой миссии, в документе сказано, что участие Нидерландов не обязательно должно быть под эгидой Альянса.

Поддержали соответствующую резолюцию большинство представителей нижней палаты голландского парламента. В то же время крупнейшая партия в нижней палате голосовала против.

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Партия GroenLinks-PvdA тоже поддержала резолюцию. Но представительница политической силы заявила, что пока рано обсуждать отправку войск в Украину.

Отправка миротворцев в Украину

На Западе начали активно обсуждать вопрос возможного развертывания миротворцев в Украине после завершения боевых действий. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сильно продвинулась в вопросе размещения иностранного контингента.

Так, не исключает отправку своих военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента Швеция. Кроме того, на такой шаг готовы пойти в Великобритании. Такую позицию озвучил премьер-министр Кир Стармер.

WP со ссылкой на источники сообщает, что Европа может отправить в Украину силы "заверения" или "сдерживания" в составе нескольких бригад. Речь идет об ориентировочном количестве от 25 000 до 30 000 военнослужащих.

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