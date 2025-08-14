В пятницу, 15 августа, в Киеве будет сухой и теплый день с обилимем солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН. Теплая погода продлится в столице до конца недели, а потом температура снизится.
Ночью температура снизится до +15°, а днем термометры покажут роскошные +25°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 752-754 миллиметра ртутного столба.
Погода 15 августа
Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +15°, днем +28°.
В Луцке будет ясно, ночью +14°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +13°, днем +26°.
В Тернополе 15 августа ночью будет +16°, днем +28°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +14°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +33°, ясно.
В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +13°...+25°, ясно.
В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +24°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+23°.
В Одессе 15 августа - ясно, температура ночью +20°, днем +28°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +29°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +23°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с проясненияи, температура ночью +13°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +17°...+29°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.