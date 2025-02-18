Европейцы вряд ли будут готовы отражать российские атаки в случае повторной агрессии, считает Жирохов.

Возможность введения западных миротворцев в Украину маловероятна. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Я очень скептически отношусь к идее миротворцев на территории Украины по некоторым причинам. Прежде всего, зная историю этих миротворческих операций. Все, кто говорит, что они готовы отправить своих миротворцев в Украину, я имею в виду Британию, еще некоторые страны. Но они говорят, что не на линию соприкосновения, то есть на территорию Украины. Основная функция миротворцев - это возможность нанести ответный удар. На случай, если одна из сторон нарушит договоренности", - сказал Жирохов.

Эксперт пояснил, что в большинстве миротворческих операций основная часть континента - это авиационный или артиллерийский комплекс. Они должны наносить поражение по стороне, которая нарушила договоренности.

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"В случае бывшей Югославии это была мощная авиационная группировка, артиллерия. Которая в любой момент могла нанести удар по сербам. Вспомним наших миротворцев в Африке, это прежде всего были ударные вертолеты Ми-24. Которые были основой любого миротворческого комплекса. Я не думаю, что европейцы сейчас готовы наносить огневое поражение россиянам, если они не выполнят условия или в какой-то момент захотят провести локальное наступление и тому подобное. Поэтому эти политические разговоры надо слушать, анализировать. Но вряд ли это дойдет до практического использования", - добавил Жирохов.

Введение миротворцев в Украину: важные новости

Накануне аналитики The Washington Post оценили, сколько миротворцев может отправить Европа в Украину. По их данным, речь может идти о 25-35 тысячах военнослужащих.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа не сможет обеспечить миротворческий контингент без США. Он также призвал Дональда Трампа помочь с решением этого вопроса.

Тем временем Financial Times отмечает, что в Европе возник конфликт на фоне возможного введения миротворческого контингента в Украину. Журналисты утверждают, что часть стран отказывается от отправки своих военных.

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