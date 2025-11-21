Происходит координация между европейскими лидерами для обязательного учета принципиальных позиций.

Лидеры ведущих европейских государств согласились с украинским президентом, что нынешняя линия фронта фронта должна быть отправной точкой для любых территориальных обсуждений.

Об этом говорится в сообщении по итогам телефонного разговора канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в релизе на сайте правительства Германии.

В частности, лидеры подтвердили непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к долговременному и справедливому миру. В то же время, Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский приветствовали усилия США по прекращению войны.

Видео дня

При этом, лидеры приветствуют преданность суверенитету Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Они договорились тесно координировать свои шаги между собой и другими европейскими партнерами, а также с Вашингтоном.

"Они согласились продолжать отстаивать цель защиты жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе. Это включает, среди прочего то, что линия соприкосновения остается отправной точкой для достижения любого взаимопонимания, и Вооруженные силы Украины должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, лидеры согласовали позицию, что любое соглашение относительно европейских государств, Европейского Союза или НАТО потребует одобрения от европейских партнеров и консенсуса между союзниками.

В свою очередь, Зеленский в Telegram поблагодарил Макрона, Стармера и Мерца за принципиальную поддержку Украины и всех украинцев.

"Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент Украины, тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. "Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", - сообщил Зеленский.

"Мирный план" Трампа по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее издание Axios обнародовало 28 пунктов для потенциального соглашения между Украиной и Россией для завершения войны. В этих пукнтах в значительной степени учитываются требования России о капитуляции Украины.

В частности, предлагается, чтобы Украина вывела свои войска из той части Донецкой области, которую не могут оккупировать российские захватчики. Другие территориальные достижения останутся за оккупантами. В документе указано, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и уменьшить численность ВСУ.

При этом, в плане из 28 пунктов, представленном Зеленскому в четверг министром армии США Дэном Дрисколлом, просто говорится о том, что "Украина получит надежные гарантии безопасности". Однако наряду с этим США представили украинцам еще один проект соглашения.

В дополнительном проекте сказано, что любое будущее "значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, которое угрожает миру и безопасности трансатлантического сообщества.

Вас также могут заинтересовать новости: