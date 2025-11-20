Идеи, которые сейчас звучат в качестве якобы пунктов "мирного плана", направленного на заморозку российско-украинской войны, одна абсурднее другой. К примеру, издание The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с условиями "мирного плана США", разработанного при участии россиян, сообщает, что Украина, кроме сокращения своих вооруженных сил, запрета иметь ракеты большой дальности, невозможности размещения иностранных войск в качестве гарантий безопасности и кучи аналогичных "требований", будет также вынуждена отдать контроль над Донбассом. Но, мол, сохранит за собой право собственности на подконтрольную часть региона.

Издание отмечает, что предложение сдать Донбасс россиянам в аренду, вполне вписывается в схему деловых сделок президента США Дональда Трампа, ведь Донбасс богат полезными ископаемыми. А в обмен на территорию Москва будет платить Украине, которая потеряет доступ к этим богатым землям, земельный налог

Сумма аренды (и налога), правда, не уточняется. Видимо, задумка заключается в том, что стороны будут договариваться на месте, как на рынке.

Но только представьте: к вам врывается грабитель, убивает членов семьи, разрушает половину дома, а потом "миротворец" предлагает: "Окей, пусть он живет в вашей спальне, но будет платить вам 50 баксов в месяц. Сделка ведь выгодная?".

Или, может, стоит начинать платить "соседу Васи" по 500 грн в месяц, чтобы только он не парковал свой автомобиль на вашем газоне (ведь он считает этот газон "исконно своим")?!

На самом деле такое "мирное предложение" демонстрирует лишь абсолютное непонимание того, что:

Донбасс - это не недвижимость на Airbnb, это оккупированная территория с миллионами пострадавших людей;

агрессор не имеет "права аренды" на землю, которую он захватил, устраивая геноцид;

невозможно монетизировать преступление против человечности;

Украина - это не банкротящаяся контора, которая распродает свои активы.

И у меня также вопрос к авторам плана: можно ли "арендовать" Аушвиц? А Бабий Яр? Сколько надо заплатить, чтобы легализовать военные преступления - существует какой-то прайс-лист?

К сожалению, вся эта история "мира любой ценой" - это не дипломатия, а моральное банкротство, упакованное в костюм от "Армани".

И, кстати, Россия до сих пор задолжала Украине за "аренду" Крыма с 2014-го. Может, сначала старые долги закроем?