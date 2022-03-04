Иллюстрация / REUTERS
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назначил нового мэра города Рубежное.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Назначил Романа Власенко - председателя Северодонецкой РГА руководить Рубежным. Действующий мэр на связь не выходит", - сообщил Гайдай.
По данным Википедии, бывший мэр Сергей Борзых в марте 2014 года голосовал за обращение Луганского облсовета относительно права призвать российские войска в Украину "для защиты Донбасса от киевской хунты".