На его место назначили Романа Власенко.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назначил нового мэра города Рубежное.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Назначил Романа Власенко - председателя Северодонецкой РГА руководить Рубежным. Действующий мэр на связь не выходит", - сообщил Гайдай.

По данным Википедии, бывший мэр Сергей Борзых в марте 2014 года голосовал за обращение Луганского облсовета относительно права призвать российские войска в Украину "для защиты Донбасса от киевской хунты".

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