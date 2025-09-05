Андрющенко рассказал о массовом мор рыбы в крупнейшем водоеме оккупированной Мелитопольщины

Местные подозревают, что это следствие отравления грунтовых вод.

По всей территории оккупированной Мелитопольщины наблюдается массовый мор рыбы. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Он обнародовал видео от очевидцев одного из крупнейших водоемов местности, который сейчас из-за экоцида превратился в "могилу для рыбы". На записи можно увидеть кучи рыбы, которой усеяно побережье. Рыбаков там почти нет.

"Пруд "Ударник". В прошлом - самый большой водоем на границе Мелитопольского и Токмакского районов. Сегодня - это мертвая зона. Пруд обмелел. На берегу - мертвая рыба", - прокомментировал Андрющенко.

Видео дня

Он утверждает, что массовый мор рыбы фиксируют не только здесь, а по всей оккупированной Мелитопольщине. Местные жители подозревают, отмечает Андрющенко, что происходит отравление грунтовых вод. Но точно неизвестно, что именно попало в воду.

Россияне убили фермера на Херсонщине

Напомним, что в Херсонской области россияне дроном убили местного фермера Александра Гордиенко. Он более 30 лет обрабатывал землю, создал собственное фермерское хозяйство. Продолжил дело после деоккупации Херсонщины, несмотря на минирование земель и дроновую опасность. Он разминировал сотни гектаров полей, вел постоянную борьбу с дронами, защищая сельскохозяйственную технику РЭБами. Однако вблизи села Урожайное вражеский дрон попал в легковую машину, в которой находился Александр Гордиенко. Он погиб в результате взрыва.

