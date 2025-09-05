Враг атаковал дроном машину фермера.

В Херсонской области российский дрон попал в машину, в которой в поле работал известный местный фермер Александр Гордиенко. В результате атаки он погиб. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Не могу в это поверить. Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическое известие. Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, в которой он работал в поле", - рассказал Прокудин.

По его информации, погибший имел более тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев. Его хорошо знали и уважали в Херсонской области.

"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонской области", - добавил глава ОВА.

По данным Херсонской областной прокуратуры, российские военные атаковали беспилотником легковой автомобиль вблизи села Урожайное Бериславского района. Это произошло сегодня около 09:00.

"В результате удара погиб 58-летний мужчина, который находился в машине", - проинформировали в прокуратуре.

Начато расследование по факту военного преступления, приведшего к гибели человека.

Как сообщает Суспильне, после деоккупации правобережья Херсонской области Гордиенко самостоятельно разминировал сотни гектаров полей, откуда вывез несколько тысяч противотанковых мин. Чтобы продолжить работы на земле, Гордиенко спасал от обстрелов технику и работников. Он также боролся с дронами с помощью РЭБ и сбивал с ружья.

"Я решил с ними бороться... Преимущественно РЭБом давим, но и ружьем уже сбивал. С первого раза не получается, но с четвертого-пятого - падают. Вот для этого десятизарядку и купил, чтобы уже точно попасть. Где-то под сотню дронов мы уже приземлили. Потом хожу по полям, ищу, чтобы обезвредить те, которые не разорвались", - рассказывал фермер о своей борьбе с вражескими дронами.

Россияне атаковали ракетой деминеров в Черниговской области

4 сентября вблизи Чернигова российские военные ударили баллистической ракетой по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датского совета по делам беженцев", которая занималась разминированием местности. В результате обстрела два человека погибли, еще восемь получили ранения.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейк, который распространило Минобороны РФ о том, что ударом была уничтожена техника и подразделения украинских военных, которые готовили запуск ударных беспилотников в Черниговской области.

