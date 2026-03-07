Попали 9 ракет и десятки дронов: Воздушные силы раскрыли, чем била РФ ночью по Украине

Среди запущенных средств нападения - гиперзвуковые "Цирконы" и баллистические "Искандеры".

В течение вечера 6-го и ночи 7 марта россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего Воздушные Силы зафиксировали 509 средств воздушного нападения, из которых 472 цели были сбиты или подавлены. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По их данным, для ударов враг использовал 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска – ТОТ АР Крым), 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская обл. РФ), 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря), 480 ударных БПЛА, среди которых около 290 "Шахедов" (также были "Герберы", "Италмасы" и беспилотники других типов).

Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области. Как сообщили в Воздушных силах, нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника различных типов, в том числе 8 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" , 11 крылатых ракет "Калибр", 453 вражеских БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях. Информация об одной вражеской ракете уточняется", - отметили в ВС ВСУ.

Российская атака 7 марта

Как сообщал ранее УНИАН, россияне нанесли удар по Харькову. Разрушили подъезд с 1-го по 5-й этажи жилого дома, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома. Из-под завалов 5-этажного дома спасатели деблокировали тела 7 человек, среди которых мальчик и 13-летняя девочка.

Также Россия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области, в результате чего вспыхнули масштабные пожары. Повреждена инфраструктура портов, зафиксировано возгорание и повреждение емкостей для хранения грузов, в том числе масла, а также административных и технических зданий.

Из-за удара россиян в Днепропетровской области возник масштабный пожар на объекте инфраструктуры. В Самаровском районе возник пожар. Под ударом оказались Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Разрушены предприятие, 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные панели. Погиб 48-летний мужчина, ранена 69-летняя женщина.

