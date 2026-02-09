Россияне не оставляют попыток создать зону контроля вдоль границы: в ВСУ раскрыли детали

Вчера удалось выбить захватчиков из Чугуновки в Харьковской области.

Российские захватчики, несмотря на потери, не отказываются от попыток проведения наступательных действий в приграничных селах Харьковской и Сумской областей с целью создания зоны контроля. Об этом сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала Суспільне.

Ситуация на границе Харьковской области

Как отметил спикер, вчера российские захватчики предприняли активную попытку инфильтрации в Чугуновку.

"Пришлось попотеть, чтобы ее нивелировать. На данный момент, россиян удалось выбить из населенного пункта, но они продолжают попытки туда лезть. И это стандартная, на самом деле, для россиян тактика давления вдоль границы", - сообщил Трегубов.

В частности, российские оккупанты пытаются создать зону контроля вдоль границы и активно давят на приграничные поселки. В первую очередь, это касается как Харьковщины, так и Сумщины.

"Чугуновка - это часть этого плана. Это попытка воспользоваться погодными условиями и попытка нащупать слабое звено в украинской обороне, но там, слабого звена, к счастью, не оказалось", - подчеркнул Трегубов.

В то же время, по его словам, информация мониторингового проекта DeepState о том, что россияне якобы продвинулись возле Тихого, проверяется.

Ситуация вокруг Волчанска

Как сообщил Трегубов, вражеские действия не затихали на Волчанском направлении.

"Это одно из самых горячих, из самых актуальных направлений у нас в целом. Там постоянно тяжело, потому что сам населенный пункт Волчанск разрушен. Тем не менее, несмотря на это, в его южной части держатся украинские позиции, которые россияне активно пытаются обойти через Вильчу или атаковать Волчанские хутора", - сообщил Трегубов.

При этом, спикер добавил, что река Волчья пока не служит препятствием, потому что замерзла из-за низкой температуры. Он добавил:

"Пока она не оттает, ситуация будет оставаться сложной. Но даже после того, как она оттает, все равно там просто не будет. Надо понимать, что там просто уничтожен населенный пункт".

Он уточнил, что захватчики уже более двух лет атакуют этот участок и потеряли огромное количество личного состава, но не хотят покидать этот участок.

Ситуация в Купянске

Спикер сообщил, что российские захватчики остаются в одном конкретном квартале Купянска.

"Несколько десятков человек в этом квартале, чуть севернее центральной части города. А в Купянске-Узловом их и не было. То есть, не то что их не было, а даже какие-то инфильтрационные группы до него не доходили. Российские заявления о якобы его захвате это разрез с откровенной наркомании", - сообщил Трегубов.

По его мнению, у россиян нет шансов захватить Купянск, но следует ожидать, что попытки и давление со стороны россиян будут продолжаться.

Также россияне будут пытаться оказывать давление на плацдарм к востоку от Купянска. Он подчеркнул:

"Тем не менее, там им не везет последние полгода очень сильно. Они никоим образом этот плацдарм не уменьшают, и наоборот, они не только несут там потери, но и постепенно теряют те позиции, которые у них были".

Спикер добавил, что бои за район Купянска очень горячие, но горячие в пользу Сил обороны Украины.

Ситуация вокруг Лимана в Донецкой области

Трегубов сообщил, что это направление очень активное, потому что россияне постоянно пытаются сократить украинский плацдарм и проникнуть в город Лиман. "Но с большими потерями и без успеха", - отметил он.

Отключение спутниковой интернет-связи Starlink для оккупантов

Как сообщил Трегубов, российские захватчики стали более дезорганизованными, из-за этого "жалуются".

"Но сказать, что у них сильно упала динамика наступательных действий - нельзя. Их именно сейчас много в сутки", - отметил спикер.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов отмечает, что сейчас российские оккупанты пытаются сосредоточить усилия на переправе через реку Оскол, но Силы обороны их уничтожают и превращают в удобрения.

