В Купянске остается последний 'карман' с россиянами, - ВСУ

По словам военного, оккупанты, которые остаются в Купянске, пытаются просто выжить и уже не способны атаковать.

В Купянске Харьковской области российские оккупанты еще держат оборону в одном квартале недалеко от центра города. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По его словам, другие "карманы", в которых до недавнего времени находились россияне, уже зачищены украинскими военными. Трегубов добавил, что в указанном последнем "кармане" противник обороняется, но имеет много раненых и пытается выжить. В частности, там остается, по данным спикера, несколько десятков оккупантов.

"Единственное, что они могут сделать - пытаться выжить. Атакующие действия они проводить не могут, потому что их там просто мало, и половина - раненые, но держать оборону там еще могут. В случае Купянска мы можем говорить о том, что остатки россиян там окончательно локализованы. Фактически они еще не выведены из строя полностью, но уже не представляют никакой угрозы", - сказал Трегубов.

Бои в Харьковской области

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что в Харьковской области, на границе с РФ, российские солдаты снизили активность из-за больших потерь. Он отметил, что в последние дни в Харьковской области россияне проявляют наибольшую активность возле Волчанских Хуторов.

По словам Демченко, Харьковская область – активное направление, где враг проявлял себя в районе населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое. Но за последние несколько дней активность противника существенно уменьшилась, потому что в течение всех тех недель, которые враг проводил штурмовые действия и терпел большие потери.

