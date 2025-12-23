По словам Погорелого, в ходе украинской операции была освобождена северная часть Купянска, проведены зачистки в центральной части города.

В районе Купянска в Харьковской области оккупанты обманули сами себя, поскольку поверили в собственные успехи, которых на самом деле не имели.

Об этом "Главкому" сказал Роман Погорелый, соучредитель аналитического проекта DeepState. "На самом деле, мы знали, что там проводится операция, и часть территории находилась в серой зоне, где врага не было. Сначала командование даже заявляло, что мы распространяем фейки и что все под контролем", - сказал он.

В ходе операции, говорит Погорелый, была освобождена северная часть Купянска, проведены зачистки в центральной части города, а также в населенных пунктах, которые никогда не переходили под контроль врага - в частности в Радьковке и Кондрашовке. Часть города держится до сих пор.

Видео дня

Почему был успех на Купянском направлении

Аналитик отметил, что ключевой фактор успеха на Купянском направлении - это тишина, реальная, операционная тишина. Без громких заявлений, без показательных комментариев и она дала результат.

"Парадокс в том, что в информационном пространстве, в том числе на высшем уровне у россиян, долгое время транслировалось, что "все хорошо". В то же время на местах их подразделения прекрасно понимали, что их постепенно сжимают: перекрытые направления на Кондрашовку, Раковку, Бологовку, попытки деблокады - все это было. Но стратегического реагирования не произошло", - пояснил Погорелый.

Он отметил, что в результате часть российских сил в Купянске оказалась в окружении, их отстреливали, зачищали, а помощи они не получили. "Операция стала успешной еще и потому, что враг не перебросил дополнительные резервы и не предоставил этому направлению должного внимания. Более того - даже сейчас в их докладах фигурирует тезис, что Купянск - их", - сказал Погорелый.

Здесь важно четко различать, добавляет представитель DeepState, что такое тишина. По его словам, есть тишина, когда что-то реально делается, в частности, проводится определенная операция, осуществляется прорыв, зачистка.

"Как в Купянске или на других участках, где сначала молчат, а уже потом говорят о результате", - привел пример аналитик.

Он добавил, что есть также тишина, когда молчат, чтобы скрыть потери или имитировать деятельность.

"Это принципиально разные вещи", - подчеркнул Погорелый.

Он утверждает: то, что произошло на Купянском направлении - это не классический "обманный маневр", а скорее базовый принцип военных операций: если ты действительно что-то делаешь, ты делаешь это в тишине.

"А россияне в этой ситуации, по сути, обманули сами себя, поверив в собственную картинку вместо реальной ситуации на земле", - отметил аналитик.

Ситуация вокруг Купянска

Напомним, инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки бригады "Месть" Вячеслав Федорченко сказал, что захват Купянска открыл бы россиянам двери на Харьков и в тыл подразделений Сил обороны на Донбассе. По его словам, Купянское направление - это логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы противник не смог пересечь реку Оскол.

Вас также могут заинтересовать новости: