Россияне пытаются обеспечивать своих пехотинцев сбросами с дронов, но деблокировать этот котел не в состоянии.

Купянск может быть полностью зачищен от российских захватчиков в обозримой перспективе. Об этом в комментарии "Эспрессо" сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По словам Федоренко, Силы обороны продолжают зачистку правобережной части города от российских пехотинцев.

"Это удается делать успешно, потому что на текущий момент противник блокирован на северной окраине, не могут инфильтроваться в город, не могут обеспечить логистически свои подразделения необходимыми грузами. Вся доставка происходит грузами только по воздуху. Поэтому по моему убеждению, в обозримой перспективе при поддержке украинского народа мы сможем выполнить задачу по полной деоккупации города Купянска", - отметил он.

Как рассказал офицер, россияне пытаются активнее применять бронированную технику, надеясь проскочить под прикрытием плохой погоды. Но успеха не имеют. Это касается не только боев за Купянск, куда враг стремится прорваться, но и Волчанска, где россияне тоже очень активны.

"Они намерены в полной мере овладеть городом и продвинуться дальше. То есть не просто оккупировать сам город, а обойти его по флангам и иметь возможность создать определенный буфер, который не даст Силам обороны осуществить повторные мероприятия по деоккупации города. Так, к примеру, как это произошло на Купянщине", - рассказывает Федоренко.

По его словам, хотя ситуация и сложная, Силам обороны удается отражать штурмы противника. Офицер убежден, что в краткосрочной перспективе россияне не смогут захватить Волчанск.

Как писал УНИАН, несмотря на заявления Кремля о якобы продвижении, ситуация для российских войск на Купянском направлении является сложной. По данным американского Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаки, очистку города и освобождение окружающих населенных пунктов и лесных массивов, тогда как в самом Купянске, по украинским данным, остается лишь 100-200 российских военных с проблемной логистикой.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в США и Европе осознают ложь Кремля о якобы захвате Купянска, а его личный визит в город и обращение оттуда стали убедительным доказательством этого. По словам главы государства, присутствие в Купянске существенно повлияло на его переговоры с американскими и европейскими лидерами.

