Алексей Гетьман отметил, что у него "плохие ощущения" по поводу Купянска, где Силам обороны может быть трудно.

Стратегически линия фронта в Украине пока стабилизирована, россияне не имеют быстрого продвижения нигде. Однако, возможно, Силам обороны придется оставить Купянск. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, комментируя нынешнюю ситуацию на фронте.

"Дело в том, что россияне нигде быстро сейчас не двигаются. Наиболее опасным как было Покровское направление, Константиновка и все, что вокруг, так и есть. Хотя возле Доброполья наши осуществляют контрудары", - отметил Гетьман.

Однако, добавил, у него "плохие ощущения" по поводу Купянска, где Силам обороны может быть трудно.

"Там уже идут боевые действия в городе непосредственно. Мне кажется, что нас ожидает определенная опасность. Возможно, даже придется выйти из этого города. Возможно", - отметил эксперт.

Но, по его словам, уход наших защитников из Купянска не означает "открытие ворот" для дальнейшего продвижения врага.

"К западу от Купянска тоже есть наши войска. И там есть позиции, которые мы должны занимать, уже построены фортификации", - пояснил Гетман.

В целом же, подчеркнул он, если посмотреть стратегически, то линия фронта стабилизирована:

"Хотя кое-где есть продвижение (россиян), но это не значит, что она нестабильна. Она стабильна".

Он также прокомментировал тенденцию относительно меньшего применения на поле боя тяжелой техники. Гетман напомнил, что возле Доброполья враг использовал для прорыва нашей обороны мотоциклы, багги. По его мнению, россияне хотели увидеть результат использования именно легкой техники при штурме, тестировали, насколько возможно на такой технике продвигаться.

"Я уверен, что эпоха тяжелой техники уже отходит. Войны меняются, все меняется", - отметил он.

Гетман отметил, что у россиян есть центры подготовки, где готовят военных именно для действий с использованием легкой техники, даже самокатов.

"Это не глупости. Мы тоже тренируемся на мотоциклах. Это должны быть группы из 3-5-7-9 экипажей (механик-водитель и стрелок), чтобы попробовать делать штурмовые действия. Это современные реалии войны, по моему мнению. И это может работать даже лучше, чем тяжелая техника. Я уверен, что 5 мотоциклов могут сделать больше смысла, чем 1 или 2 танка", - сказал Гетьман.

Он напомнил, что по статистике 50% тяжелой техники сразу поражаются дронами и другими средствами, как только она выедет для штурма. Он напомнил, что во время Первой мировой войны британские танки "наделали шороху": они были громоздкие, потом становились меньше, впоследствии еще больше совершенствовались. Но, в конце концов, говорит Гетьман, танки как средство атак отойдут на второй план, и заменит их безэкипажная легкая бронированная техника:

"Все заканчивается. Кавалерия когда-то была очень мощная... Логика не изменилась: вместо лошадей стали танки, вместо танков будут дроны. То есть это просто техническое развитие".

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, Купянск является железнодорожным узлом и россияне прилагают много усилий, чтобы захватить город. На днях Radio Free Europe опубликовало материал, в котором отмечалось, что Купянск сейчас на грани захвата Россией. Издание отметило, что в начале сентября российские войска использовали часть подземной газопроводной сети, простирающейся под землей под рекой Оскол, пытаясь обойти украинские позиции на северной окраине Купянска.

Украинские военные, обнаружив передвижение врага по трубе, затопили ее. При этом неизвестное количество российских солдат могло проскользнуть и спрятаться, чтобы в дальнейшем уже накопленными силами захватывать город.

По данным Генштаба, враг ежедневно осуществляет атаки на Купянском направлении, но наши защитники отражают штурмовые действия противника, в том числе вблизи Купянска.

