Даже Трампу стало очевидным, кто проигрывает войну, а кто побеждает.

Вопреки кремлевскому нарративу о том, что российская армия неустанно продвигается на фронте и со дня на день захватит Киев и Львов, даже таким украиноскептикам как Дональд Трамп на четвертый год войны стало понятно, что именно Украина сейчас больше подходит на роль победителя. Об этом на страницах Financial Times пишет израильский историк и публицист Юваль Ной Харари.

Он напоминает, что очевидной целью тотального российского вторжения в феврале 2022 года было полное покорение Украины и ликвидация ее государственного суверенитета. Однако сегодня Россия контролирует меньше украинской территории, чем в августе 2022 года, и до сих пор не смогла захватить ни одного стратегически важного города, такого как Харьков или Киев.

Безумные потери России при минимальных захватах территории Харари сравнивает с "успехами" армий в Первой мировой войне и проводит аналогию с американским вторжением в Ирак в 2003 году.

"Это так, будто спустя более трех лет после вторжения в Ирак в 2003 году США удалось бы захватить лишь 20 процентов страны, понеся при этом 1 миллион потерь. Считал бы кто-то это американской победой?" - риторически спрашивает автор статьи.

Харари констатирует, что Россия не может добиться решительного перелома не только на суше. На море украинские дроны и ракеты загнали российские корабли в самую отдаленную доступную бухту, а в небе российские самолеты боятся даже близко подлетать к линии фронта.

Для сравнения израильский историк приводит 12-дневную войну Израиля против Ирана в июне этого года, когда израильская авиация установила полный контроль над иранским небом примерно за 36 часов, не потеряв ни одного самолета.

Еще один показательный момент, на который обращает внимание автор публикации: в этой войне был лишь один случай вмешательства иностранной армии в боевые действия. И это была КНДР, которая помогала России. Зато Украина, хоть и получала материальную помощь от Запада, все время была вынуждена воевать только самостоятельно.

Харари напоминает, что в первые месяцы войны Украина отбивалась почти исключительно собственным оружием, потому что Запад боялся давать что-то серьезнее касок. Он убежден, что Украина одержала бы полную военную победу еще в 2022 или 2023 году, если бы сразу получила все необходимое - до того, как Россия настроила свою армию и экономику на полномасштабную войну.

Автор статьи критикует Запад за трусость и нерешительность даже в ситуациях, когда речь идет об их собственных границах, как в случае с российскими дронами и самолетами в воздушном пространстве НАТО.

"Если Россия завтра нападет на Европу, а США решат не вмешиваться в боевые действия, самым большим военным активом Европы будет украинская армия. Американским военным также есть чему научиться из боевого опыта Украины и ее передовой оружейной промышленности. Вероятно, это одна из причин, почему президент Трамп в последнее время стал больше поддерживать Украину. Он любит поддерживать победителей", - резюмирует историк.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, в российском Z-сообществе все активнее жалуются на критические проблемы российской армии и неспособность добиться значительных успехов на фронте. В частности жалуются на высокие потери пехоты и ухудшение ситуации в экономике из-за украинских ударов по НПЗ.

Также появились жалобы на то, что Россия исчерпала запасы зенитных ракет к комплексам "Бук", которые активно использовались как раз для противодействия украинским беспилотникам.

Некоторые Z-блогеры уже прямо говорят о возможном военном поражении России.

