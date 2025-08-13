Отмечает, что сейчас мост функционирует в ограниченном режиме - по нему движутся грузовики весом не более 5 тонн.

Три успешных поражения Крымскому мосту стали одной из визитных карточек СБУ и значительно нарушили военную логистику рашистов. Об этом Председатель Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк отметил во время интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости".

Он отметил, что СБУ провела много операций против врага, но "яркой визитной карточкой" является Крымский мост. "Первый раз мы заходили с суши, второй раз - заходили по водному зеркалу. И в 2025 году мы зашли под водой. Были нанесены серьезные повреждения соответствующим опорам, так называемым "быкам". И, по сути, мост сегодня функционирует в ограниченном режиме - по нему движутся грузовики весом не более 5 тонн. Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому, я бы сказал, это такая аварийная конструкция", - подчеркнул Малюк.

При этом отметил, что во время крайнего подводного поражения моста было нанесено два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте.

Малюк отметил, что украинская спецслужба продолжает работать над прекращением российского доминирования в Черном море и для этого развивает направление морских дронов. "Это уже не просто режим камикадзе. Это многоцелевые платформы. Это "авианосцы": они несут на себе FPV, пулеметное вооружение. Они полноценно вступают в бой с вражеской авиацией, минируют и могут делать еще много всего другого", - подчеркнул он.

Крымский мост стал проблемой для россиян - подробности

Как сообщал УНИАН 4 августа, в оккупированном Российской Федерацией Крыму зафиксировали новый антирекорд, который касается Крымского или Керченского моста.

Российский Telegram-канал Astra, отмечал, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова образовалась автомобильная пробка рекордной протяженности около 30 километров:

Отмечалось, что в очереди на ручной досмотр находилось более 2 000 автомобилей, а время ожидания составляет примерно четыре часа. Проверка сканером может затянуться до семи часов. Предыдущий рекорд - пробка длиной 22 километра - был зарегистрирован в июле текущего года.

