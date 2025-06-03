РФ продолжала использовать этот мост для военной логистики, подчеркнул Плетенчук.

Крымский мост остается законной военной целью, а каждый удар по нему подрывает не только логистические возможности россиян, но и их веру в безнаказанность.

Об этом в эфире "Суспільного" заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, осуществленные на это незаконное сооружение атаки должны усложнить для РФ логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом:

"Так называемый Крымский мост все равно выполнял эту функцию, хотя после прошлой атаки потерял некоторые логистические возможности по железнодорожному сообщению. Будем надеяться, что он потеряет еще какие-то возможности. Но идеологическая составляющая, как и в этой войне, так и в отношении конкретно этого моста, остается очень большой и имеет большое значение".

Поражение Крымского моста

Как сообщал УНИАН, 3 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию, в результате которой была взорвана одна из подводных опор Крымского моста.

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После взрыва движение по мосту было временно приостановлено. Хотя российская сторона не подтвердила факт атаки, оператор моста сообщил о сбоях в работе.

Это уже третья атака на стратегическое сооружение, которое Россия использует для поставки войск в оккупированный Крым. В октябре 2022 года мост был взорван с помощью грузовика со взрывчаткой, а в июле 2023 года - морскими дронами.

По данным Defense Express, подрыв осуществлялся под водой - на глубине около 10 метров. Отмечается, что для этого могли быть использованы подводные дроны.

Журналисты предположили, что речь может идти о публично продемонстрированном дроне "Толока" или подводном дроне "Маричка".

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