Силы обороны Украины поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму, - Генштаб

Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

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"В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - добавили в Генштабе.

Удар по Крыму 30 мая

В результате массированной атаки на Крым в ночь на 30 мая было поражено семь целей. Как сообщал канал ASTRA со ссылкой на информированные источники, 4 катера, 2 парома и лоцманский катер повреждены или уничтожены в результате ночной ракетной атаки на Крым. Кроме того, 5 человек получили ранения.

Спецназовцы "Group 13" уничтожили в оккупированном Крыму два российских катера КС-701 "Тунец", еще два судна такого же типа удалось поразить. Уточненные результаты миссии Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовала пресс-служба ГУР. Отмечается, что эти средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи полуострова.

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