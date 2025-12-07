В городе наблюдаются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

В ночь на воскресенье, 7 декабря, российские оккупационные войска наносят массированный комбинированный удар по Кременчугу Полтавской области.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в своем Телеграм-канале. По его словам, под ударом противника – объекты инфраструктуры.

"Сейчас в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", – сообщил он.

Официальная информация о последствиях, по словам Малецкого, будет обнародована позже Полтавской областной военной администрацией. Людей городской голова призвал оставаться в безопасных местах и не публиковать информацию о последствиях вражеских ударов.

Стоит отметить, что в Воздушных силах Вооруженных сил Украины в течение ночи информировали о движении ударных дронов в направлении Кременчуга. Также враг поднимал истребители МиГ-31К, сообщалось о пусках ракет "Кинжал".

Атаки РФ по Украине

Днем российские захватчики атаковали Славянск Донецкой области. Враг выпустил по городу авиабомбу ФАБ-250. Она попала вблизи жилого дома.

Пострадали семь человек, среди которых беременная женщина. Также в прокуратуре информировали, что повреждены 7 многоэтажек и несколько авто.

