6 декабря российские оккупационные войска атаковали Славянск Донецкой области авиабомбой ФАБ-250. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. Враг ударил по городу около 16:46. Авиабомба попала недалеко от многоэтажного жилого дома.

"В результате обстрела ранены двое 38 и 69-летних мужчин и четыре женщины в возрасте 44, 60, 62 и 63 лет, которые находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в городе повреждены 7 многоэтажных домов и 6 автомобилей.

Позже глава Славянской ГВА Вадим Лях сообщил, что количество пострадавших возросло до 7 человек. Среди раненых – беременная женщина. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Атаки РФ по Украине

Ночью 6 декабря российские оккупационные войска в очередной раз массированно атаковали Украину. Враг применил ударные БПЛА, ракеты "Кинжал", ракеты "Калибр", баллистику, а под утро и ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Попадания зафиксировали на 29 локациях.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 704 средства воздушного нападения, среди которых 51 ракета.

Во время обстрела оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Фастове Киевской области. Пришлось вносить изменения в движение поездов.

В Кривом Роге из-за удара оккупантов в котельных сгорело оборудование. Произошел перепад напряжения. Имели место и масштабные гидроудары.

