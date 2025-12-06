Произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные Горводоканала и котельные.

Российские оккупационные войска нанесли удар по одному из энергообъектов в Кривом Роге, в результате чего в части котельных вышло из строя оборудование.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Видео дня

"Из-за ракетного поражения одного из объектов энергетики сегодня ночью произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций с отключением и перезапуском этих объектов. Также произошли масштабные гидроудары", - отметил он.

По словам Вилкула, на части котельных вышло из строя оборудование.

"По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Это могли почувствовать жители верхних этажей. Горводоканал на параметры уже вышел. По теплоснабжению больше всего пострадал Ингулецкий район, погорело оборудование. С 02:00 ночи работают ремонтники", - отметил председатель Совета обороны города.

Он добавил, что запущены две последние крупные котельные по временной схеме.

"Но для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пуско-наладочных работ в домах - как при полном запуске в начале сезона", - сообщил Вилкул.

Удары по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, 3 декабря россияне ударили баллистикой по административному зданию в Кривом Роге. Были травмированы 4 человека, среди них - ребенок.

В ночь на 6 декабря оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей. Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Вас также могут заинтересовать новости: