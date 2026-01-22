Не смогут 'бросаться мясом': Костенко о показателе в 50 тысяч убитых оккупантов ежемесячно

На вопрос, каким образом Украина сможет каждый месяц уничтожать по 50 тыс. россиян на фронте, Костенко ответил, что это комплексный вопрос.

Если убивать 50 тыс. оккупантов в месяц, то Россия почувствует "голод" в кадрах. Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Оценивая подсчеты министра обороны Михаила Федорова о том, что каждый месяц нужно убивать по 50 тыс. захватчиков, чтобы остановить войну, Костенко отметил, что это "правильная математика".

"Расчеты зависели от мобилизационного плана РФ. Россияне плюс-минус 40 тыс. в месяц призывают личного состава. Мы в месяц уничтожаем от 25 до, там рекорд был, 30 с чем-то, 34, если не ошибаюсь, тысяч оккупантов", - сказал он.

В то же время, подчеркнул депутат, у россиян все равно идет прирост и они восполняют потери и формируют резервы.

"Если мы будем уничтожать 50 тыс. оккупантов в месяц, то россиянам ничего не останется, как увеличивать набор, для чего у них уже потенциала особо нет и им нужно будет делать это, закручивая гайки на местном уровне, чего они очень сильно не хотят. А если останется в тех же цифрах, то они просто будут идти в минус и у них не будет личного состава для проведения серьезных операций", - отметил Костенко.

Он добавил, что имеется в виду, что таким образом россияне даже на тактическом уровне не смогут просто так "бросаться мясом", как они это делают.

"Поэтому цифра 50 тыс. - это количество, при котором Россия почувствует "голод" в кадрах", - пояснил парламентарий.

На вопрос, каким образом Украина сможет ежемесячно уничтожать по 50 тыс. оккупантов, Костенко отметил, что это комплексный вопрос.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин потерпел стратегический провал из-за войны против Украины.

По его словам, Россия захватила около 20% украинской территории путем применения военной силы, но во время боевых действий в ее рядах один миллион человек погибли и были ранены.

