Одного видел дважды - в Киеве, другого - часто на фронте: командир о Залужном и Сырском

Сырский назначает командиров, руководствуясь их качествами, и звонит некоторым посреди ночи.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий (Перун) Филатов рассказал, что с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным встречался лишь дважды, и эти встречи были в Киеве, а с действующим, Александром Сырским, дважды в неделю на направлении, где идет крупное наступление противника или где украинские военные проводят наступательные мероприятия.

Об этом военный рассказал в интервью "Украинской правде". Отвечая на вопрос, в каком тоне проходят рабочие встречи на направлениях фронта с Александром Сырским, главнокомандующим Вооруженными силами Украины, Филатов отметил, что тон разный, и это зависит от обстоятельств и событий на фронте.

Видео дня

"Но главком – не импульсивный человек, он не кричит и не ругается матом. Но бывает очень настойчивым", – сказал он.

По словам Филатова, на встречах с Сырским командиры могут быть полностью открытыми и открыто выражают свое видение. "Главком не всегда соглашается, но точно прислушивается", – рассказал командир.

Если не хватает сил

На вопрос, может ли он на встрече прямо сказать Сырскому, например, что им не хватает сил или ресурсов для выполнения определенной задачи, Филатов отметил, что не только он, но и все это могут и говорят:

"Я неоднократно обращался к главнокомандующему и говорил, что сегодня я не могу наступать. И объяснял – техника не подготовлена, не успели сделать защиту от FPV, развернуть связь".

Он добавил, что во время наступательных действий на Гуляйпольском направлении ни разу не слышал, чтобы кто-то из командиров бригад или полков обратился к главнокомандующему и аргументировал, почему ему, например, нужно еще два дня на подготовку, а главнокомандующий ответил: "Меня это не интересует. Вперед".

Залужного видел только дважды

"При всей любви и уважении к Залужному – я с ним встречался только два раза, и эти встречи были в Киеве. Во время этих встреч я поднимал очень важные и острые вопросы – и ни один из них не был решен. С Сырским я в Киеве встречался один раз – на торжественных мероприятиях, когда нам вручали флаг воинской части. Все остальные разы мы виделись здесь, на фронте", – рассказал Филатов.

По его словам, сейчас Сырский "приезжает к нам где-то раз в десять дней, потому что нет активных действий". "На направлении, где идет прямое крупное наступление противника, или где мы проводим наступательные мероприятия, он – дважды в неделю, законно", – сказал командир.

Сырский может звонить ночью

Филатов отметил, что Сырский назначает на должности командиров по их качествам и звонит некоторым командирам посреди ночи. В частности, была история, когда Сырский позвонил командиру, чей подразделение было в наступлении, а тот взял трубку немного сонным. Поэтому Сырский сделал ему замечание за это.

"Для главкома позвонить во время активных действий в час, в три ночи – это вообще нормально. Если нет активных действий, то просто звонит, спрашивает, как дела, какие потери, чем помочь. Он полностью в курсе событий.

Последние заявления Сырского

Как сообщалось, ранее Сырский заявил, что было сделано многое для того, чтобы военнослужащие, которые по разным причинам самовольно покинули воинскую часть, возвращались на службу.

Он отметил, что основной причиной самовольного оставления части является нежелание проходить службу, опасения за свою жизнь. По мнению Сирского, для того, чтобы не было проблем с мобилизацией, нужно, чтобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки относились к мобилизованным "по-человечески".

