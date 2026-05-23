Переговоры об окончании войны: нардеп ответил, когда приедет команда Трампа

Украина готова обсуждать некоторые компромиссные решения ради прекращения войны.

Команда президента США Дональда Трампа приедет на переговоры о завершении войны России против Украины, если будет понимать, что достигнет целей.

Об этом сказал в эфире Новини.LIVE народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Но, как отметил он, в настоящее время Россия не демонстрирует готовности к компромиссам, что затрудняет любое продвижение в переговорном процессе.

"Никакого продвижения в мирных переговорах не будет, пока Российская Федерация не столкнется с существенными экономическими проблемами", – высказал мнение нардеп.

Чернев подчеркнул, что, в свою очередь, Украина готова обсуждать некоторые компромиссные решения, но вопрос суверенитета и территориальной целостности не является предметом уступок.

"Мы точно не будем идти на сдачу Донбасса", – отметил он.

В начале мая госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США могут выйти из трехстороннего формата мирных переговоров по Украине, если в нем и дальше не будет прогресса.

Тогда же бывший посол США при НАТО Иво Даалдер жестко раскритиковал внешнюю политику администрации Трампа, заявив, что ее дипломатические усилия в отношении войны России против Украины фактически провалились.

А в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Белый дом не видит другого способа закончить войну в Украине, кроме как отдать весь Донбасс России.

