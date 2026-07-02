'Экономика просто не выживет': главный банкир РФ заговорил о завершении войны

Глава крупнейшего государственного банка России предупредил о сокращении инвестиций, высоких ставках и риске глубокого экономического кризиса.

Глава крупнейшего государственного банка России "Сбербанк" Герман Греф публично призвал как можно скорее прекратить боевые действия в Украине, заявив, что затянувшаяся война оказывает все большее давление на российскую экономику.

В интервью российскому государственному телевидению, которое цитирует The Moscow Times, банкир отметил, что последствия войны уже ощущают на себе рядовые россияне.

"Я не верю, что в этой стране есть кто-то, чьей главной заботой является что-то другое, чем как можно более быстрое прекращение военных действий", – сказал Греф.

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По словам банкира, полномасштабная война, продолжающаяся с февраля 2022 года, привела к резкому росту процентных ставок, дефициту топлива и ухудшению экономической ситуации. Греф подчеркнул, что российская экономика не сможет долго функционировать в условиях чрезвычайно высоких ставок.

"Экономика просто не может выжить в течение длительного периода под гнетом чрезвычайно высоких реальных процентных ставок", – заявил он.

Также он раскритиковал денежно-кредитную политику властей, назвав ее "абсолютно иррациональной", и призвал снизить ключевую ставку.

По его словам, экономика уже "переохлаждена", а дальнейшее удержание высоких ставок будет только усугублять кризис. Греф сообщил, что инвестиции в российскую экономику уже сократились более чем на 14%, а в этом году могут снизиться еще примерно на 3%.

Среди других негативных последствий он назвал падение зарплат, сокращение рабочих мест и проблемы на топливном рынке, которые, в частности, усугубляются ударами украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре.

В конце 2024 года Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до 21% – самого высокого уровня за два десятилетия. Хотя впоследствии ее снизили до 14,25%, регулятор предупредил, что из-за инфляции, дефицита бюджета и нестабильности на топливном рынке ставки могут оставаться высокими в течение длительного времени.

Путин уже признавал проблемы

Это уже не первый случай, когда Герман Греф публично критикует экономическую политику Кремля. В прошлом году Владимир Путин опровергал его заявления о стагнации экономики и утверждал, что ситуация находится под контролем.

В то же время недавно сам глава правительства РФ признал, что украинские удары по энергетической инфраструктуре создают серьезные проблемы для российской экономики.

Дополнительным свидетельством трудностей стала ситуация в оккупированном Крыму, где российские власти недавно ввели режим чрезвычайной ситуации и временно приостановили продажу топлива гражданскому населению из-за последствий атак украинских беспилотников.

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