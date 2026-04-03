В Киевской области российский дрон попал в ветеринарную клинику: погибли животные

Сотрудники ГСЧС боролись за каждую жизнь, но спасти удалось не всех животных.

В поселке Чабаны Киевской области в пятницу, 3 апреля, российский беспилотник попал в ветеринарную клинику, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Telegram.

"В Чабанах Киевской области россияне атаковали ветеринарную клинику, где на лечении и передержке находились беззащитные животные…", – говорится в сообщении спасателей.

К сожалению, несмотря на усилия сотрудников ГСЧС, спасти удалось не всех животных.

"Спасатели боролись за каждую жизнь: проводили экстренную эвакуацию четвероногих из поврежденного здания, подавали кислород пострадавшим животным и пытались стабилизировать состояние раненых пациентов. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти удалось не всех...", – добавляет ведомство.

Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в Telegram сообщил, что из-за повреждения ветеринарной клиники погибло около 20 животных.

Он добавил, что есть жертвы и среди мирного населения Киевской области:

"К сожалению, на данный момент у нас один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. Всем людям оказывается необходимая медицинская помощь".

Зоозащитная организация UAnimals в Facebook написала, что пытается связаться с клиникой, чтобы выяснить, чем они могут помочь. В частности, она готова оплатить лечение выживших животных.

Как сообщает ТСН, по данным врачей, погибло семь животных – две собаки и пять кошек.

Атака РФ на Украину: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 14:00 пятницы, 3 апреля, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 цель – 26 ракет и 515 беспилотников различных типов. Добавляется, что Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Было зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 22 локациях.

Также мы писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предположил, что целью атак россиян среди бела дня по Украине является увеличение количества жертв среди гражданского населения. Коваленко считает, что именно поэтому враг запланировал комбинированную атаку в рабочий день с применением большого количества ракет и беспилотников. Он призвал серьезно относиться к тревогам и находиться в это время в безопасных местах.

