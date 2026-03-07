При ударе по Харькову погибли две мамы с детьми, появились подробности о раненых

Количество раненых возросло. В больнице находятся двое детей из одной семьи. Один из мальчиков в крайне тяжелом состоянии.

Во время ночной атаки на 5-этажный жилой дом в Харькове погибли две мамы со своими детьми. Количество раненых возросло до 15 человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что одна из погибших работала учительницей начальных классов.

"Во время ночной атаки на город, в своем доме погибла учительница начальных классов шестого лицея и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея", - детализировал мэр.

Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому продолжаются.

В свою очередь, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о состоянии раненых и уточнил, что их количество увеличилось до 15.

"В больницы доставили четырех раненых, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное", - сообщил подробности Синегубов.

Глава ОВА уточнил, что на данный момент обнаружены тела 7 погибших, в том числе двух детей: 13-летней девочки и 9-летнего мальчика.

Всего под завалами могут находиться 14 человек.

9 марта в Харькове объявлен днем траура по погибшим.

Удар по Харькову

В ночь на 7 марта оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. Сначала под завалами было найдено тело 65-летней женщины. Затем спасатели достали еще несколько жертв удара.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал масштабный удар россиян по Украине. В частности, он отметил, что с ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове.

"Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, на данный момент известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди", – сказал Зеленский.

