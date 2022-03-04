Город Тростянец Сумской области захватила и оккупировала русская армия.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, сейчас российские оккупанты контролируют подстанцию скорой медицинской помощи.

"Они не разрешают медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают", - сообщил Живицкий.

Он также отметил, что местные жители не могут купить продукты и другие товары.

"Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению", - написал Живицкий.

Как сообщил УНИАН, 1 март в Тростянец с разных сторон зашли три русские колонны и полностью заняли город. Там были повреждены почти все линии электропередач, разбиты все дороги. Россияне ограбили все магазины в центре города, разбили своим танком ворота исторического сооружения "Круглый двор", разрушили картинную галерею, ограбили секонд-хенды и переодевались в гражданское.

2 марта Дмитрий Живицкий заявил, что российские войска держат жителей города Тростянец фактически в заложниках. Враги расставили российскую ударную технику между домами тростянчан: в центре города, на улице Благовещенская, вблизи полиции и на других улицах.

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