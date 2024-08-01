Отмечается, что скоро в Украину также начнут поступать истребители F-16 от Дании.

Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о шести самолетах от Нидерландов.

Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что скоро в Украину также начнут поступать истребители F-16 от Дании.

Издание напомнило, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем письме от 1 июля проинформировала парламент, что "доставка первых истребителей скоро начнется".

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявлял, что "в ближайшем будущем" начнут поступать истребители от Дании.

Первые истребители F-16 уже в Украине: что известно

31 июля западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16.

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