Эра подводных 'Томагавков' заканчивается: США списывают легендарные лодки 'Огайо'

Подводные лодки класса Ohio уже эксплуатируются гораздо дольше, чем предполагалось.

Управляемая ракетная субмарина ВМС США (SSGN) – это смертоносная боевая машина, которая по длине равна двум футбольным полям и может нести до 154 ракет "Томагавк", сообщает 1945.

Издание отмечает, что массивная огневая мощь этой подводной боевой платформы обеспечивает поддержку наземных атак в любой военной кампании. Однако эти лодки и их огневая мощь будут выведены из эксплуатации в ближайшие годы.

Указывается, что ВМС активно пытаются заменить SSGN на подводные лодки класса "Вирджиния" блока V – атакующие подводные лодки, имеющие дополнительную секцию для того, чтобы перевозить еще 28 ракет "Томагавк" на каждую лодку. Объясняется, что это увеличивает их общую огневую мощь до 40 ракет "Томагавк".

Как говорится в статье, ВМС США быстро движутся вперед, чтобы ускорить производство и поставку новых лодок. Эти тяжеловооруженные лодки планируется вывести из эксплуатации в период с 2026 по 2028 год.

Как поделилось издание, подводные лодки класса Ohio уже эксплуатируются гораздо дольше, чем предполагалось. Их предполагаемый вывод из эксплуатации означает, что ВМС откладывают огромную совокупную огневую мощь.

"SSGN оказались чрезвычайно ценными во время ключевых военных кампаний, таких как атака на Ливию в 2011 году и война в Персидском заливе", - рассказывает издание.

Подчеркивается, что их способность наносить массированные точные удары в начале военной кампании оказалась решающей.

Издание отмечает, что ракеты "Томагавк" часто являются одним из первых видов оружия, которые наносят удар во время военной операции.

Объясняется, что за счет данных ракет можно уничтожить стационарную инфраструктуру, районы управления и контроля, бункеры, места пребывания руководства и скопления войск, при этом не подвергая нападавших опасности.

"Томагавки блока IV имеют функцию разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также двусторонний канал передачи данных, что позволяет им получать новую информацию во время полета и корректировать свои действия", - добавляется в публикации.

Ракеты имеют решающее значение в любых операциях с использованием массовой огневой силы, учитывая огромный объем, с которым они могут быть развернуты SSGN.

Издание отметило, что продолжительность миссии также является ключевым фактором для подводных лодок SSGN, поскольку они могут находиться в море для выполнения непрерывной миссии при необходимости почти два года.

Приводится пример, что USS Florida проплыл почти 70 000 миль за 700 дней. Эти данные свидетельствуют о том, что подводная лодка способна поддерживать операции, при этом увеличивая выживаемость и улучшая перспективы миссии.

Объясняется, что это важно в таких регионах, как Тихоокеанский, где большие морские пространства могут требовать длительного пребывания кораблей в море.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за запланированного вывода из эксплуатации старых подводных лодок и крейсеров к 2030 году в США могут исчезнуть примерно 2080 ракетных шахт. Как пишет Focus, к 2027 году все четыре подводные лодки класса "Огайо" типа SSGN должны быть выведены из состава флота. Более того, в 2030 году также должны списать крейсеры класса "Тикондерога". Проблема в том, что из-за задержек и превышения бюджета новая программа класса "Колумбия" не будет готова вовремя.

Также мы писали, что по данным, подводная лодка USS District of Columbia (SSBN-826) готова более чем на 60%. Ее могут сдать в эксплуатацию на 17 месяцев позже запланированного срока. Прогнозируется, что это произойдет в 2029 году. Всего запланировано 12 подводных лодок этого класса, чтобы заменить 14 устаревших кораблей класса "Огайо". Отмечается, что новые субмарины будут оснащены ядерным реактором, который будет иметь срок службы около 40 лет, как и сам срок эксплуатации этого корабля. Это устранит необходимость его перезаправки в середине срока эксплуатации.

