Армия РФ продвинулась на Покровском направлении, - DeepState

По данным аналитиков, речь идет о населенном пункте Удачное в Донецкой области.

Российские оккупанты смогли продвинуться вблизи поселка Удачное Покровского района Донецкой области, сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Удачного", - говорится в сообщении аналитиков в воскресенье, 8 марта.

Также авторы мониторингового проекта обновили карту, где отмечено продвижение армии России вблизи указанного населенного пункта.

Видео дня

Примечательно, что в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 марта указано, что на Покровском направлении российские оккупанты пытались продвинуться в районе данного населенного пункта.

"Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка", - говорится в сообщении.

Генштаб добавил, что на Покровском направлении за сутки враг совершил 18 атак, одна из которых продолжается до сих пор.

Также украинские защитники на этом направлении уничтожили одну артиллерийскую систему, 12 единиц специальной техники, две единицы автомобильного транспорта, повредили танк, семь артиллерийских систем, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 11 укрытий врага. Кроме того, ВСУ уничтожили или подавили 158 БПЛА различных типов.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель командира группы спецназначения спецотряда "Тайфун" с позывным Скорпион рассказал, что российские оккупанты пытаются справа и слева от Покровска продвигаться дальше по флангам в сторону населенного пункта Гришино, а также по посадкам. Военный отметил, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая. По его словам, Силы обороны Украины частично контролируют северную часть города Покровск. Кроме этого, украинские защитники пытаются сдерживать их на подходах еще к своим позициям.

Также мы писали, что командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов поделился, что сейчас город Гуляйполе Запорожской области почти оккупирован. В то же время, Филатов успокоил, что "это часть общего замысла". Он добавил, что в ближайшее время "все поймут, почему именно так идет ход". По словам военного, ситуация с Гуляйполем очень динамична. Она похожа на ту, что сложилась на Добропольском направлении. Там, по словам Филатова, ее удалось более или менее стабилизировать, но напряжение не снято полностью. При этом военный отметил, что замысел, который противник там для себя ставил, "был разрушен полностью".

Вас также могут заинтересовать новости: