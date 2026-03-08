'К сожалению, мы все проиграли': в Кремле пожаловались на отсутствие международного права

Песков заявил, что не понимает, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права.

Норм и принципов международного права фактически больше нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, видео доступно в его Telegram-канале.

Это заявление Песков сделал, комментируя события на Ближнем Востоке. Он добавил, что "произошла существенная дестабилизация региона", когда "наступил кумулятивный эффект огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем, которые выливаются в экономические и политические последствия".

"К сожалению, мы все потеряли то, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет. А какое право пришло на место международного – вряд ли кто-то сейчас может сформулировать", – сказал Песков.

При этом он отметил, что российский диктатор Владимир Путин прав в том, что следует сосредоточиться на своих интересах.

"Поэтому Путин прав – на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И нужно твердо думать головой и быть собранными", – добавил пресс-секретарь главы Кремля.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Кремля уклонился от прямого ответа на вопрос, готова ли Россия оказать Ирану реальную военную поддержку. Песков лишь сказал, что продолжается диалог с официальным Тегераном. Он также не ответил, есть ли сейчас военное сотрудничество между Ираном и Россией. Поводом для такого вопроса стала благодарность со стороны главы министерства иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи России и Китаю за поддержку "политически и иным образом". Поэтому журналист попытался узнать у Пескова, как именно Россия помогает сейчас Ирану, но подробностей не услышал.

Также мы писали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать сообщения о том, что Россия может передавать Ирану разведывательные данные, которые помогут Тегерану наносить удары по военным США. Левитт заявила, что этот вопрос лучше задать американскому президенту Дональду Трампу. Она добавила, что неважно, произошло это или нет, ведь вооруженные силы США сейчас буквально уничтожают режим Ирана. Пресс-секретарь Трампа пояснила, что глава Белого дома под "безусловной капитуляцией" Тегерана имел в виду, что будет самостоятельно решать, когда от Ирана больше не будет угрозы.

