Продвижение Сил обороны на юге: в ДШВ объяснили, как защитникам удается добиваться успехов

Генерал-майор заявил, что сейчас враг получает важную информацию с задержками.

Одним из факторов успеха Сил обороны Украины в освобождении населенных пунктов на юге является соблюдение тишины в информационном пространстве. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол в интервью "Подробностям".

"Соблюсти тишину полностью. Включая на всех этапах. И это на будущее просто касается определенных моментов, людей, что не надо освещать, особенно где-то наши успехи", - сказал он.

По словам Апостола, из-за раскрытия информации Украина может потерять своих военных. Он подчеркнул, что некоторые подробности продвижения Сил обороны все еще не могут освещаться.

Генерал-майор заявил, что раскрытием информации могут воспользоваться россияне. Он отметил, что сейчас враг получает данные с задержками, а в некоторых случаях ему поступает ложная информация.

"Ты этот успех можешь потерять или по крайней мере остановиться на том рубеже. А так пока получается в тишине, ты еще имеешь возможность продвигаться", - добавил Апостол.

Он отметил, что в Запорожской области Силы обороны выбивают врага с тех мест, где он не сосредоточил усилия. Военный добавил, что на юге даже были ликвидированы два российских комбата.

Продвижение ВСУ на юге срывает весенне-летнее наступление РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что контрнаступление Украины на юге в феврале 2026 года могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области. Более того, у россиян возникли трудности с подготовкой к весенне-летнему наступлению на "пояс крепостей" в Донецкой области.

В отчете отмечается, что российское военное командование передислоцировало элитные воздушно-десантные и морские пехотные части с Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южную линию фронта.

