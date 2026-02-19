Крым становится базой дронов РФ: чего ждать Черному морю и Украине, - капитан запаса

Географическое положение Крыма делает его удобной площадкой для нападений на остальную Украину.

Оккупационные российские "власти" в Крыму сформировали инфраструктуру для полного цикла подготовки специалистов для войск беспилотных систем. Российские СМИ сообщают о создании на полуострове масштабного учебного центра для операторов БПЛА, который называют крупнейшим среди регионов России.

Борис Бабин, эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма, отмечает, что процесс охватывает как милитаризацию молодежи через "курсы, тренинги, школы" в сотрудничестве с колледжами и университетами, так и обучение действующих военнослужащих на многочисленных крымских полигонах.

Подробно о милитаризации крымской молодежи, российской пропаганде, роли полуострова и реальности возможного усиления оккупационной армии УНИАН поговорил с Андреем Рыженко, капитаном 1 ранга запаса, заместителем начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (2004-2020 гг.).

Видео дня

Насколько создание в оккупированном Крыму полного цикла подготовки операторов БПЛА может усилить способность России осуществлять дронные атаки против Украины? И когда может реально увеличиться количество таких атак?

Сейчас много говорят о морских дронах в России. Их производят на многих предприятиях. Я так понимаю, это сейчас государственная политика. До начала агрессии они ничего не делали, но когда увидели, что это эффективно, просто скопировали у нас. И это не впервые.

Это плохо, потому что не нужно после первой удачной атаки или операции полностью демонстрировать это противнику. Это была наша болезнь: что-то получилось – и мы сразу выкладываем видео. Особенно это касается операции "Паутина" – не совсем понятно, зачем это делать, как и после взрыва на Крымском посту. Враг видит все и делает то же самое – полностью повторяет наши действия.

Те задачи, которые мы выполняем дронами, фактически заменяя недостаток противокорабельных ракет, – для них не являются критическими. У них достаточно крылатых и баллистических ракет, а также дронов, чтобы бить по Одессе, Николаеву, Южному. К сожалению, у них этого добра хватает. Откровенно говоря, во многих случаях это гораздо эффективнее, чем удары морскими дронами.

Мы используем их только потому, что у нас нет противокорабельных ракет, и опираемся на самоуверенность врага: они считают себя второй армией мира, но на самом деле к такому противостоянию не готовы. Несмотря на множество мер, которые они провели - установку пулеметов, артсистем, радаров, приборов ночного видения, - все равно удары этих дронов остаются для них сложной проблемой.

Основная задача, под которую мы разрабатывали эти дроны, – удары по надводным кораблям, но для противника она не актуальна. Вместо этого они могут использовать дроны для ударов по морской инфраструктуре и портам.

У них якобы разрабатываются дроны "Скорлупа", которые работают как носители FPV-дронов. Они подлетают к побережью, после чего FPV-дроны наносят удары. Они не несут много взрывчатки, но могут очень точно ее доставить. И они управляются через оптоволокно.

Их могут использовать для блокировки выходов из портов, ударов по инфраструктуре или перекрытия нынешних "коридоров".

Я думаю, что каким-то образом они могут бить по судам даже в пределах территориальных вод Болгарии и Румынии. При этом никто не сможет определить, кому принадлежит этот дрон. Они просто будут говорить, что это украинский дрон, который сбился с курса. Это мы видели много раз. То есть задачи только диверсионные. Уничтожать у нас нечего.

Не столкнется ли Россия с какими-то проблемами в построении дронов?

У России есть две серьезные проблемы. Первая – это двигатели, а вторая – это система управления этим дроном. Раньше они ставили на дроны "Старлинки", но сейчас эта технология для них фактически недоступна.

"Скорлупа" фактически скопирована с "Магуры" и тоже опиралась на "Старлинк" или очень похожую систему. Без спутниковой навигации они не смогут эффективно управлять дроном на большие расстояния, и это остается серьезной проблемой.

Они используют эти дроны и для ударных, и для якобы поисково-спасательных миссий. Они хотят использовать их на Северном морском пути.

Чтобы это оказало существенное влияние на милитаризацию Крыма – вряд ли. Там есть гораздо более опасные военные объекты как для Украины, так и для всех стран Черного моря. Например, они могут восстановить советские ядерные хранилища, которых там много, или привезти туда боеприпасы из Новороссийска, что будет представлять гораздо большую угрозу.

Любой российский корабль, начиная от ракетного катера, может нести этот боеприпас. Включая, кстати, вертолеты, самолеты, морскую авиацию.

Поэтому этот центр – скорее политический трюк, чем реальная угроза. Я бы не очень обращал на это внимание.

Россия делает ставку именно на Крым как центр подготовки специалистов беспилотных систем, потому что это связано, условно, с географическим расположением?

А где им делать этот центр? Крым - это полуостров, там море рядом. Если делать что-то плохое Украине, то Крым - это лучшее место с точки зрения расположения сил. Там у них есть инфраструктура, они могут осуществлять подготовку и применение средств непосредственно из Крыма.

От Севастополя до Одессы - 145 морских миль, то есть менее 280 километров. Это дальность применения оперативно-тактического дрона, как морского, так и воздушного. А если брать, например, северное побережье Крыма, то там еще ближе.

А концентрация такой инфраструктуры в Крыму делает ее потенциальной военной целью? И насколько уязвима эта инфраструктура с военной точки зрения, и меняет ли ее появление стратегическую роль Крыма в войне? Или он уже давно превращен в военную базу, и это не новость?

Стратегическая роль не меняется. Он и дальше остается бастионом военно-морских сил. У них там достаточно ракет. У них там находится как минимум четыре различные ракетные системы, которыми они атакуют Украину. Это "Бал", "Бастион", "Калибр" и ракета Х-35. Плюс еще "Искандер" как пятая система. То есть там ракет набито очень много, авиации очень много. Там стартуют беспилотные системы.

Поэтому говорить, что ситуация там трагическая, не стоит. Новая способность - да, за ней нужно следить, потому что она имеет характер саботажа, диверсии. И она будет направлена против наших гражданских структур.

А какие долгосрочные последствия милитаризации Крыма для безопасности Черноморского региона? И что нужно делать Украине уже сейчас, чтобы уменьшить или нивелировать такие риски?

Последствия и для Украины, и для региона очень велики. Крым всегда рассматривался как база проекции силы на Средиземное море, Северную Африку, Атлантику и Ближний Восток.

Украине следует развивать силы, которые не допустят активного развертывания противника на ключевых рубежах. Это включает действия Сил специальных операций, развитие ракетного и ударного оружия, противокорабельных систем и авиации.

Будущее Украины заключается в развитии "москитного" флота – беспилотного и пилотируемого – для операций в северо-западной части Черного моря. Цель – защита своей морской инфраструктуры и недопущение агрессивных действий противника. Для этого нам нужны небольшие корабли.

Может ли ставка на подготовку операторов дронов "со школьной парты" свидетельствовать о долгосрочной стратегии России в отношении затяжной войны? И эти разговоры, которые происходят от Стамбула до Женевы, – это, получается, просто разговоры, если они и детей готовят дальше воевать?

В Советском Союзе учебная военная подготовка начиналась, кажется, с 8 класса. Сейчас Россия все это возрождает и даже наращивает. Это не связано с Женевой или Стамбулом - это продолжение давней политики милитаризации страны.

У них проблема с набором персонала. Поэтому они подтягивают молодежь прямо со школьной парты, чтобы как-то загитировать и подготовить ее. Пропаганда, фильмы снимают. А потом, когда человек приходит на службу и видит реальность, - его отношение немного меняется, но уже поздно.

Мы долго и справедливо гордились тем, что выгнали Россию из Черного моря. Можно ли воспринимать этот факт - создание условной базы дронов - как попытку вернуть себе влияние в регионе?

Мы Россию ниоткуда не выгоняли. Надо здесь успокоиться. Мы ограничили только возможности их действий. Если сравнивать с 2022 годом, когда Россия ежедневно имела в море до 50 кораблей и судов, то сейчас часть из них уничтожена, а остальные находятся в пунктах базирования под надежной защитой от наших морских дронов.

Они пытаются что-то изменить, но фактически просто тупо копируют наши действия. Я не думаю, что это принесет им в Черном море большой успех.

Это может принести им успех в Балтике, где соотношение сил с флотом НАТО составляет 1 к 12 в пользу Альянса. Там наличие ударных дронов может действительно быть опасным для стран НАТО.

справка Андрей Рыженко Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко - капитан I ранга запаса ВМС Украины, военный эксперт, который учился в Черноморском высшем военно-морском училище, Военно-морском колледже США и имеет опыт службы на боевых кораблях и в штабах НАТО. В 2010-2020 годах был заместителем начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции, а после выхода в запас в 2020 году активно работает как аналитик и публичный комментатор морских и стратегических вопросов.

Вас также могут заинтересовать новости: