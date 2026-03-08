Какую стиральную машину лучше не покупать: эксперты назвали худший вариант

Эта модель получила очень низкие оценки за эффективность стирки и к тому же работала довольно шумно.

Часто случается, что новый бытовой прибор ломается быстрее, чем старый. И одна из возможных причин недолговечности техники – то, что производители проектируют ее так, чтобы она работала только в течение гарантийного срока – и не дольше, пишет Slashgear.

В статье говорится, что организация Consumer Reports в исследовании 25 худших товаров 2025 года выяснила, что некоторые модели стиральных машин прекрасно справляются с очисткой одежды и в то же время предлагают множество полезных дополнительных функций и режимов. Однако другие оказались значительно хуже: они не способны обеспечить даже необходимое качество стирки, не говоря уже о высоких результатах в других категориях.

Худшей из всех стала модель Midea MLTW41A1BWW, которая получила очень низкие оценки за эффективность стирки и к тому же работала довольно громко. Отмечается, что эта стиральная машина с вертикальной загрузкой обещает ряд установленных режимов, но все они не имеют значения, если она не способна качественно постирать одежду.

"Компания Midea также не показала особенно высоких результатов в нашем собственном сравнении ведущих брендов стиральных машин, заняв довольно посредственное 14-е место из 20. В верхней части этого рейтинга оказались GE, LG и Speed Queen, а другие крупные бренды, такие как Bosch и Miele, также в целом опередили Midea", - говорится в статье.

Издание рассказало, что компания Midea была основана в 1968 году, а первую линейку бытовых приборов она выпустила в 1980-м. Большинство центров разработки продукции расположены на родине компании - в Китае, однако она также имеет офисы в Германии, Италии, Японии и США. Кроме стиральных машин, Midea производит системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), аккумуляторы для солнечных панелей, холодильники, пылесосы.

"Модель Midea MLTW41A1BWW может быть не лучшим выбором для новой стиральной машины, по крайней мере по результатам тестов Consumer Reports. В то же время на рынке есть немало конкурентов, которые показывают значительно лучшие результаты, поэтому перед покупкой стоит внимательно подумать, какие дополнительные функции и возможности вам действительно нужны", - отметило издание.

Ранее УНИАН писал о лучших стиральных машинах на 2026 год. В премиальном сегменте лидируют Speed Queen, Miele и Asko. В бюджетном сегменте лучшими оказались Electrolux, Samsung и Hotpoint. А лучшей стиральной машиной из недорогих признана LG.

