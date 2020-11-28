На сегодня коронавирусом болеют 2 975 работников и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 213 новых случаев COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении командования Медицинскими силами ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10.00 28 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2975 человек", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 7 053 военных, умерли 26. На изоляции находятся 736 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 213 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 30 человек.

Что этому предшествовало

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 709 701 человек, умерли 12 093.

Вчера было выявлено 16 294 новых больных.

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Автор: Анна Нагорная