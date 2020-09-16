По словам Марченко, потребности медицины полностью удовлетворены.

На сегодняшний день потребности медицины в связи с пандемией коронавируса полностью обеспечены.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Говоря об использовании денег из COVID-фонда, министр отметил: "Вас волнует, почему мы из фонда дали средства на строительство дорог? Поясню: мы обеспечили зарплату врачам, средства защиты, ИВЛ, кислородные маски и все необходимое оборудование. Потребности медицины полностью обеспечены".

"Мы обеспечили зарплату врачам, средства защиты, ИВЛ, кислородные маски и все необходимое оборудование. Потребности медицины полностью обеспечены", - заявил Марченко

По словам министра также сейчас практически решен вопрос частичной безработицы.

"Более того: по частичной безработице вопрос 3−4-й месяц подряд закрывается, мы увеличили финансирование", - отметил министр и добавил, что решение о выделении средств из коронавирусного фонда принималось парламентом.

"Решение о выделении средств из ковидовского фонда на дороги приняла Верховная Рада. Я не вижу в этом проблемы, средства пошли в экономику", - заявил Марченко.

Отчет Счетной палаты

По состоянию на 10 сентября 2020 года Счетная палата сообщила, на что пошли деньги из фонда борьбы с коронавирусом. Правительство Украины распределило все 66 миллиардов гривень из фонда борьбы с COVID-19, при этом на тот момент біло потрачено около трети средств – 19,5 миллиарда гривень.

На что потратили часть фонда борьбы с коронавирусом

8,9 миллиарда гривень - выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФОПов, страховые выплаты и материальную помощь медикам; 7,6 миллиарда гривень - на дороги; 2,7 миллиарда гривень - доплаты к зарплате сотрудникам МВД, Минздрава, исполнительной службы и другим; 262 миллиона гривень - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты. По шести бюджетным программам не осуществлялись расходы на 14 миллиардов гривень. В частности, 6 миллиардов гривень не были выплачены Минздраву на доплаты к зарплатам медиков, еще 5,3 миллиарда не были использованы на закупку оборудования для приемных отделений опорных здравоохранительных учреждений.

На что не хватило денег из фонда борьбы с коронавирусом

По расчетам специалистов Счетной палаты, в фонде недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ - доплаты полицейским, помощь по частичной безработице и выплаты пособий на детей ФОПов.

Как распределяли коронавирусные деньги

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог. 18 апреля изменения подписал президент.

По состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 10 млн грн из них планировалось потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

21 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средств специального фонда по борьбе с коронавирусом, который был создан при секвестре государственного бюджета, достаточно, чтобы смягчить влияние кризиса на все отрасли экономики и социальную сферу в Украине.

22 июля 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров намерен выделить 2 млрд грн из специального фонда по борьбе с коронавирусом на сферу образования и науки.

24 июля 2020 года Минфин обнародовал информацию о том, что правительство Украины уже распределило 66 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

5 августа 2020 года Кабмин выделил Фонду госимущества 48 миллионов гривень из коронавирусного фонда.

По состоянию на 21 августа 2020 года в Украине из коронавирусного фонда потратили 25 миллиардов гривень.

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Автор: УНИАН